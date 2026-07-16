La otra cara de la final: Lionel Scaloni se enfrentará a De La Fuente, su tutor en el curso de entrenador + Agregar ámbito en









La final del Mundial 2026 tendrá un duelo especial de entrenadores, ya que Luis De La Fuente fue tutor de Lionel Scaloni en el curso de entrenador que realizó años atrás en España.

La otra cara de la final: Lionel Scaloni se enfrentará a De La Fuente, su tutor en el curso de entrenador

La final del Mundial 2026 tendrá un guion soñado: campeones de Europa contra campeones de América y del mundo vigentes. Así se dará luego de que España barriera a Francia y Argentina logre una remontada épica ante Inglaterra.

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Más allá de eso, la final del domingo también tendrá un giro más personal. Luis De La Fuente, entrenador del conjunto español, sorprendió al decir que tenía "mucha ilusión" por enfrentarse a Argentina. Su respuesta está vinculada a la amistad y una relación forjada años atrás en la academia de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas, donde De La Fuente fue tutor y Lionel Scaloni uno de sus alumnos.

Ocurrió en 2017, dos años después de que Scaloni pusiera fin a su carrera como futbolista. De La Fuente, entonces al frente de las selecciones juveniles de España, estuvo entre las figuras que ayudaron a orientar a un jugador recién retirado que daba sus primeros pasos hacia la dirección técnica.

Ninguno de los dos podía imaginar que las lecciones de Las Rozas resonarían algún día hasta una final del Mundial.

Scaloni habló con calidez sobre aquella etapa y su vínculo con De La Fuente en la Copa América de 2024. "Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido unas charlas con él y le deseo lo mejor", dijo Scaloni antes de la victoria de Argentina sobre Ecuador en los cuartos de final.

La admiración es mutua. De la Fuente describió a Scaloni como un maestro, un título improbable para un antiguo alumno, pero adecuado para el hombre que llevó a Argentina al éxito mundial y continental. "Fue mi profesor y nos dio una mano enorme a los que hacíamos ese curso en Las Rozas. Es un gran tipo y da gusto ver cómo se expresa y cómo se maneja con el grupo. España está haciendo las cosas muy bien. Una parte de mi familia es española y quiero que le vaya bien", dijo Scaloni durante el torneo, que coincidió con la Eurocopa de 2024. Ambos entrenadores acabarían levantando sus respectivos trofeos continentales. Ahora vuelven a encontrarse, no en un aula, sino con el mayor premio del fútbol en juego, la Copa del Mundo.