Franco Colapinto festejó la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial: "Un minuto de silencio..." + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Fórmula 1 arribó al paddock con la camiseta azul del seleccionado, se mostró feliz y hasta deslizó una burla para los ingleses. Además, realizó posteos en las redes sociales.

Colapinto festejó la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial: "Un minuto de silencio..."

Franco Colapinto llegó al circuito Spa, para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, con la camiseta azul de la Argentina. Y luego le dedicó una frase a sus compañeros ingleses que manejan las redes sociales de Alpine: "¡Un minuto de silencio...!"

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#EstoPasaAhora

Spa (Bélgica): Franco Colapinto llegó al circuito con la camiseta (¡azul!) de Argentina.

Y le dedicó una frase a sus compañeros ingleses que manejan las redes sociales de Alpine: "¡Un minuto de silencio...!

Más: https://t.co/bXPHT7rSwj pic.twitter.com/vVtZg1zXql — Autoblog Argentina (@autoblogar) July 16, 2026 El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 fue tendencia en las redes sociales con una serie de alocadas publicaciones tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

El piloto de Alpine publicó imágenes que van desde el recuerdo de Diego Armando Maradona hasta una burla directa al streamer Speed.

El primer posteo llegó apenas consumada la remontada 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. Junto a una foto desenfocada donde se distinguía sobre una mesa la camiseta alternativa de la Selección con el número 10 de Lionel Messi, Colapinto escribió: “Qué felicidad. Vamos lrpmmmmmm”. La publicación acumuló miles de reacciones en minutos.

Luego llegaron las historias: Colapinto compartió una imagen de Maradona celebrando su gol ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, una postal del festejo de Enzo Fernández tras el empate del martes y otra de Messi durante el encuentro.

Por último, al confirmarse la victoria argentina, Colapinto comentó una publicación del streamer Speed en Instagram con un mensaje que se viralizó de inmediato: “Esoo! Ponete la de España el domingo, dalee!”.