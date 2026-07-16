Dura crítica de una leyenda de la Selección de Inglaterra tras la eliminación con Argentina: "Merecimos la derrota"

Michael Owen apuntó directamente contra las decisiones tácticas de Thomas Tuchel, a quien responsabilizó de un repliegue prematuro que, con el marcador a favor, terminó por costarle la semifinal del Mundial.

Una leyenda de la selección de Inglaterra disparó fuerte tras perder contra Argentina: "Merecimos la derrota"

Michael Owen criticó con dureza a la selección de Inglaterra tras la derrota ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta, en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 .

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Owen publicó un mensaje en sus redes sociales donde opinó que Inglaterra es un equipo superior al campeón del mundo, pero admitió sin rodeos que la derrota fue completamente merecida. “Somos un equipo mejor que Argentina, no tengo ninguna duda en mi mente. Pero merecimos que nos derrotaran al final. De hecho, podría haber sido un 4-1“ , escribió el exjugador.

El análisis de Owen apuntó directamente a una decisión que, a su juicio, marcó el rumbo del partido: la salida de tres defensas cuando el marcador era favorable. “Sacar a 3 defensas con un 1-0 de ventaja. ¿Qué mensaje envía eso?“ , preguntó.

La comparación con España, que también ganó por la mínima diferencia la noche anterior y mantuvo una postura diferente, fue el eje de su argumento. “Mira a España con un 1-0 anoche. Eso es coraje. Eso es valentía. Y luego mira a Inglaterra con un 1-0“ , planteó.

“Hasta que entendamos que el coraje y la valentía consisten en controlar la posesión bajo presión y no en despejar o cabecear el balón 40 yardas (36,5 metros) por el campo, este siempre será el resultado final" , concluyó Owen.

El elogio de Alan Shearer para la Selección argentina: “El mejor equipo ganó"

Alan Shearer, leyenda de la Selección inglesa, fue contundente tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni.

“El mejor equipo ganó. Los cambios nos dejaron sin una salida. Teníamos seis defensores en el campo con 25 minutos restantes. Frustrante. Gracias”, escribió Shearer, en una crítica directa al planteo de Thomas Tuchel.

La lectura de Shearer coincidió con la de buena parte de los hinchas y ex futbolistas ingleses, que cuestionaron la postura conservadora del equipo una vez conseguida la ventaja.

El propio Harry Kane admitió después del encuentro que Inglaterra tuvo problemas para presionar la pelota y que Argentina atacó “ola tras ola” en los minutos finales, hasta encontrar los goles que definieron la semifinal.

Con la derrota, Inglaterra deberá disputar el partido por el tercer puesto ante Francia, mientras que Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España, en busca de la cuarta estrella de su historia.