El sobrino de Maradona que la rompe en Godoy Cruz reveló el mayor secreto que le dio el 10







Hernán López es una de las figuras del Tomba en la Copa de la Liga. Continuamente sigue el consejo que le acercó el campeón mundial de México 86.

El sobrino nieto de Maradona contó un secreto que le dio el astro.

Hernán López Muñoz no solamente es el sobrino nieto de un tal Diego Armando Maradona sino también uno de los valores más importantes de Godoy Cruz en la Copa de la Liga. Pero lo curioso es que el familiar del Pelusa destila su magia en el Tomba con la particularidad de jugar con los cordones desatados, un hábito aprendido de uno de los mejores jugadores de la historia.

El volante ofensivo de 23 años recordó cómo nació la costumbre que lo acompaña: “Sé que Diego los usaba así. Aparte, ya de verlo cuando jugábamos desde chico en los picados familiares, le prestaba mucha atención. Nunca se los ató”, contó al canal TyC Sports.

image.png Sobre ello, reveló un diálogo con el 10 sobre ese ritual cotidiano: “Al principio me resultaba raro porque no entendía cómo no se le salía el botín. Después me explicó que me tenía que dejar los últimos un poco ajustados, después desatarme los otros y no me iba a molestar. Y me quedó grabado. Adopté esa manera de ponerme los botines”.

"Ya es costumbre. Entreno así, juego así ya desde chico. Me han retado un par de veces por no usarlos atados, pero me quedan cómodos, no me incomodan. Vivo con los cordones desatados. Es muy raro que me los ate, ya es costumbre”, agregó.

Maradona.jpg Diego Armando Maradona. El parentesco con Diego Maradona El parentesco de Hernán López Muñoz con Diego es porque Ana, una de las hermanas del ex hombre del Napoli, es su abuela. Su padre es Daniel López Maradona, quien también fue futbolista con una carrera hecha en Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy, Mineros, Estudiantes de Mérida y Deportivo Italmaracaibo (los tres de Venezuela), San Miguel, San Martín de Tucumán y Almagro. “No me pesa ser familiar de Maradona, no me genera presión. Yo tengo que jugar de la manera que sé. Siendo futbolista es algo muy lindo ser sobrino nieto de Maradona, por todo lo que fue él dentro del fútbol. Algunos compañeros se asombran y otros, los que ya me conocen desde hace mucho, lo toman bien. Yo no soy de demostrarlo ni cancherear con eso”, relató sobre esta particular situación.

