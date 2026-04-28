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28 de abril 2026 - 09:09

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara su hermana Rita, Verónica Ojeda y el psicólogo Carlos Díaz

La quinta audiencia suma testimonios centrales en San Isidro, con la participación del psicólogo imputado Carlos Díaz y avances en la reconstrucción del caso.

La quinta audiencia del juicio suma nuevos testimonios en los Tribunales de San Isidro.

La quinta audiencia del juicio suma nuevos testimonios en los Tribunales de San Isidro.

Jornada de nuevas declaraciones clave

En esta jornada están citados a declarar Rita Maradona, hermana de Diego; Gerardo Vergara, comisario de la Policía Científica que intervino el día del fallecimiento; y Verónica Ojeda, expareja del exjugador y madre de Dieguito Fernando.

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También está prevista la participación de Carlos Díaz, psicólogo imputado en la causa junto a otros seis profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, quien además solicitó hacer uso de la palabra ante el tribunal.

El eje del proceso judicial busca determinar si hubo abandono del exfutbolista durante su internación domiciliaria, como sostienen los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren, o si se trató de una atención médica insuficiente en los últimos días de vida.

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El juicio intenta determinar si hubo abandono o negligencia médica.

El juicio intenta determinar si hubo abandono o negligencia médica.

Peritajes y reconstrucción del día de la muerte

En audiencias anteriores declararon policías y peritos que estuvieron en la casa del country San Andrés. Uno de los testimonios describió que el cuerpo de Maradona estaba “tapado y completamente hinchado”, mientras que la habitación fue señalada como “un cuarto común”, sin condiciones adecuadas para una internación compleja.

Además, se exhibieron registros audiovisuales del lugar, donde se observó el estado del cuerpo y la escena general. Los especialistas remarcaron la ausencia de equipamiento médico básico como respirador, desfibrilador u oxígeno.

El médico que certificó la muerte, Juan Carlos Pinto, declaró que el exfutbolista ya presentaba signos de fallecimiento al momento de su llegada y detalló un cuadro físico compatible con un deterioro previo sostenido.

Cuáles son los imputados en la causa

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, imputados por homicidio simple con dolo eventual.

El juicio avanza con el objetivo de determinar responsabilidades en la atención médica de Maradona durante sus últimos días.

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