Salió el audio del VAR del gol anulado a River: ¿qué cobró el árbitro?

Tras revisar la jugada y interpretarla, el árbitro no cambió de parecer y rápidamente brindó su tajante postura: "Para mí es un desvío esa jugada. OK, como la vi en la cancha. Como la vi en la cancha, veo un desvío. Veo un desvío porque el jugador no tiene dominio del balón y está presionado. No tiene dominio del balón, no tiene dominio de su cuerpo".

"Hago la señal, fuera de juego", concluyó el árbitro luego de terminar de ver la acción y confirmar que el defensor estaba en posición adelantada.

¿Qué dice el reglamento? ¿Lo aplicó mal el árbitro?

De acuerdo a la International Football Association Board, la entidad que define las reglas del fútbol a nivel mundial, se considerará "que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario".

Los items que se toman en cuenta para definir eso son: "pasarla a un compañero", "recuperar la posesión" y "despejar, ya sea con el pie o de cabeza".

Una cuestión importante que hay que aclarar es que el hecho de que el toque sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la "voluntariedad" de la acción, según el reglamento.