La Justicia envía a juicio a Matías Morla por el manejo de las marcas de Diego Maradona

El abogado y otros imputados enfrentarán un proceso oral acusados de administración fraudulenta en torno a los derechos comerciales del exfutbolista.

La causa que investiga el control y la explotación de las marcas vinculadas a Diego Armando Maradona dio un paso clave: la Justicia resolvió enviar a juicio oral a Matías Morla , junto a Maximiliano Pomargo y las hermanas del exjugador, Claudia Maradona y Rita Maradona . La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a fuentes judiciales, el tribunal rechazó los pedidos de sobreseimiento y consideró que existen elementos suficientes para avanzar hacia el debate oral, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de los herederos del ex capitán de la Selección argentina.

El expediente pone el foco en la sociedad Sattvica S.A. , señalada como el vehículo a través del cual se habrían gestionado los derechos marcarios del exfutbolista. Según la acusación, los imputados habrían intervenido en la administración de esos activos mediante maniobras que afectaron el patrimonio sucesorio.

La causa analiza tanto decisiones adoptadas en vida de Diego Maradona como movimientos posteriores a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. En ese contexto, la Justicia sostiene que el exjugador habría dispuesto la cesión de varias de sus marcas a la firma investigada, con el objetivo de resguardar esos activos.

De acuerdo a fuentes judiciales, el tribunal rechazó los pedidos de sobreseimiento y consideró que existen elementos suficientes para avanzar hacia el debate oral, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de los herederos del ex capitán de la Selección argentina.

Sin embargo, tras el inicio del proceso sucesorio, surgieron cuestionamientos sobre la administración de esos bienes. En particular, se investiga la falta de transferencia de las marcas a los herederos y la continuidad de decisiones societarias sin autorización expresa.

Además, el expediente incorpora una segunda etapa bajo análisis, vinculada a la cesión de acciones de la empresa a Claudia Maradona y Rita Maradona, lo que también forma parte de las presuntas irregularidades.

La resolución judicial marca el cierre de la etapa de instrucción y habilita el inicio del juicio oral, donde se determinará la eventual responsabilidad penal de los acusados en un caso que combina aspectos patrimoniales, societarios y sucesorios en torno a una de las figuras más emblemáticas del deporte argentino.