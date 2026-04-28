Juicio por la muerte de Diego Maradona: Rita contó como se enteró de la muerte de su hermano

La hermana más cercana del astro declaró ante la Justicia. En un breve testimonio, repasó el último tiempo del "Diez".

Durante su declaración ante la Justicia, Rita Maradona reconstruyó el momento en el que se enteró del fallecimiento de su hermano, Diego Armando Maradona , en un testimonio breve y directo ante la Fiscalía y las querellas. Según explicó, la noticia no llegó por un canal oficial, sino a través de un periodista .

“Yo supe de la muerte de mi hermano por un periodista . Me llamó y me dijo si era verdad que se había descompensado. Y le dije que no sabía nada", relató.

Luego agregó: "Pero con el correr de las horas nos enteramos de que había fallecido , cuando ya estábamos camino a la casa. Vimos el cuerpo cerca de las 4 o 5 de la tarde que nos dejaron entrar: lo vi en la cama, acostado, tapado”.

En su exposición, la hermana conocida como "Kily" también repasó los días previos y las decisiones que tomó la familia tras la operación a la que fue sometido el exfutbolista en la Clínica Olivos .

“Yo a mi hermano fui a verlo cuando lo operaron en la Clínica Olivos y después al otro día a ver cómo estaba. Después tuvimos una reunión con todas mis hermanas, mis sobrinas, el doctor Luque y varios médicos para decidir si seguía en una internación domiciliaria o en una clínica”, explicó.

Finalmente, la familia optó por continuar con una internación en el domicilio, una decisión que implicaba determinadas condiciones médicas.

“Recuerdo que se hablaba de qué médicos y cómo iba a ser la internación domiciliaria: pedían ambulancia, un médico clínico que estuviera ahí permanentemente en la casa”, recordó.

El último encuentro con Diego Maradona

Rita también evocó la última vez que vio con vida a Diego, en el contexto de su recuperación tras la intervención quirúrgica.

“La última vez que vi a mi hermano con vida fue el día de la externación de la Clínica Olivos, donde lo operaron. Lo vi en la casa de Tigre donde fallece. Lo vi ahí conversando y después me fui a mi casa. Lo vi bien, estaba convaleciente de una operación, pero bien”, sostuvo.

Su testimonio aportó detalles sobre las horas previas y el entorno en el que se tomó la decisión de continuar el tratamiento en el domicilio, en el marco del juicio que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del exfutbolista.