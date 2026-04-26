Caso Maradona: Leopoldo Luque presentó audios en los que cargaba contra las hijas del exfutbolista + Seguir en









El neurocirujano presentó una grabación en el juicio donde cuestiona el rol del entorno del astro y asegura que decidió apartarse como médico de cabecera antes de su muerte.

Leopoldo Luque aportó audios clave en el juicio por la muerte de Maradona. AP

El neurocirujano Leopoldo Luque presentó un audio en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el que afirma que “cumplió un ciclo” como médico de cabecera y cuestiona con dureza a sus hijas.

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Se trata de un mensaje de voz enviado el 14 de noviembre de 2020 a Maximiliano Pomargo, ex asistente del exfutbolista, cuando Maradona se encontraba internado en una vivienda del country San Andrés, en Tigre.

Luque cuestiona el entorno de Maradona “Y boludo, me la dejan picando porque están buscando un clínico de cabecera, están manejando ellas las cosas, yo ya hice mi cirugía y mucho no pude aportar. Están discutiendo cuestiones personales, las quieren mezclar con cuestiones médicas que no existen. Mi impresión es que lo único que les preocupa son sus peleas. Son tan egocéntricas que ponen primero sus nombres, sus peleas, en vez de pensar en la salud de su papá”, se escucha decir a uno de los acusados.

En ese mismo audio, Luque plantea que era momento de dar un paso al costado: “Siento que lo hice bien, es el momento de quedar como amigos y que estoy al teléfono para lo que necesite”, al tiempo que insiste en que no debía seguir formando parte del entorno.

El médico también lanzó fuertes críticas contra el círculo íntimo del exjugador. “No tenía que pertenecer a ese grupo”, afirmó, y apuntó contra Jana, Dalma y Gianinna, a quienes calificó como personas que “hablan estupideces”.

“Te lo digo por mi salud mental, boludo. Posta que estas minas son peor que el papá”, concluye en el audio, que fue exhibido ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón durante la última audiencia, en la que Luque respondió a declaraciones de Gianinna Maradona. En otra conversación incorporada al expediente, esta vez con el kinesiólogo Nicolás Taffarel, el neurocirujano sostuvo que “se quedó sin trabajo” tras la incorporación de otros profesionales al equipo médico. “¿Estás loco vos? ¿Qué sin laburo, boludo? Tenemos más laburo que antes, olvidate… Vos sos re necesario, Maxi también. Yo no, boludo. A mí me metieron 400 médicos y mejor la verdad. Mejor porque la cabeza me explotaba. El único que quedó desempleado me parece que soy yo”, expresó.