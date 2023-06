El sueco Zlatan Ibrahimovic se retiró del fútbol en una emotiva despedida

El carismático y talentoso delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció ayer su retiro del fútbol a los 41 años tras la victoria del último equipo de su carrera profesional, Milan , de Italia por 3 a 1 sobre Hellas Verona , del que no tomó parte pero presenció desde las tribunas del estadio Giuseppe Meazza.

En el cierre de la temporada 2022-2023 en la que Milan terminó en cuarto lugar y se clasificó para la próxima Champions League , el nacido en la ciudad de Malmo el 3 de octubre de 1981 descendió al campo de juego vestido con camisa y pantalones negros para despedirse de la afición milanista en particular y del fútbol en general.

El emotivo mensaje de Ibrahimovic

"En este momento no puedo ni respirar, pero está bien eso, porque son demasiados recuerdos y emociones vividas en este estadio. La primera vez que llegué a este club me dieron felicidad, y en la segunda solo recibí amor. Por eso a ustedes, a mi familia y seres queridos quiero agradecerles por tanta paciencia", sostuvo micrófono en mano el ex Barcelona, de España.