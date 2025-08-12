El tremendo contrato de u$s7 billones que logró firmar la UFC para la transmisión de sus peleas

La liga líder de las MMA alcanzó un histórico acuerdo con Paramount para transmitir todas sus peleas en la plataforma por los próximos años.

Según se dio a conocer en las últimas horas, UFC y el conglomerado de medios Paramount firmaron un acuerdo de US$ 7.7 mil millones por los derechos exclusivos para emitir en vivo eventos de UFC, a partir del 2026, por los próximos 7 años.

El paquete reemplazará el actual acuerdo entre la UFC y ESPN, y prácticamente duplicará el valor anual de los derechos , elevándolo a un promedio de 1.100 millones de dólares .

David Ellison , nuevo presidente de Paramount, calificó a la UFC como “un verdadero unicornio deportivo” y señaló que la operación es clave para impulsar el crecimiento de Paramount+ , ampliar la base de suscriptores y aumentar los ingresos corporativos.

Desde su nacimiento en 1993, Ultimate Fighting Championship (UFC) rápidamente dominó las artes marciales mixtas (MMA) , uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo, allanando el camino para una adquisición de US$4 mil millones en 2016 por la compañía holding WME-IMG (luego renombrada Endeavor).

Una compra total se completó en 2021 por US$1.7 mil millones adicionales, el mismo año en que Endeavor se hizo pública. En 2023, Endeavor se fusionó con la WWE, quizás la promoción de lucha libre profesional más popular del mundo. La nueva entidad matriz ahora se conoce como TKO Holdings .

El UFC no es ajeno a grandes acuerdos de derechos de medios. La liga de MMA anteriormente ha firmado acuerdos con compañías como Fox y ESPN, pero con US$7.7 mil millones y con la decisión de transicionar del PPV (pay-per-view) a una plataforma de transmisión basada en suscripción (con eventos selectos también siendo transmitidos en CBS), el acuerdo de siete años con Paramount es el más grande y redituable hasta ahora.

"Este acuerdo histórico con Paramount y CBS es increíble para los fanáticos del UFC y nuestros atletas", dijo Dana White, CEO y presidente del UFC. “Por primera vez, los fanáticos en los EE.UU. tendrán acceso a todo el contenido de UFC sin un modelo de pago por visión", agregó para sus fans estadounidenses.