Explotó la interna en PSG: Donnarumma se irá del club y apuntó contra el DT en la redes

El arquero italiano, Gianluigi Donnarumma , se irá del Paris Saint-Germain "porque alguien ha decidido que ya no puede formar parte del equipo" y se rumorea que podría llegar al Manchester City de Inglaterra.

El guardameta de 26 años compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un extenso comunicado en el que explica los motivos por los cuales no será parte del plantel del cuadro parisino en la siguiente temporada.

"Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo. Estoy decepcionado y desanimado” , expresó el escrito, acompañado de un sentido mensaje a todos los simpatizantes del PSG. En principio, el conflicto es por la no renovación de su contrato, que vence en un año.

"Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los hinchas en el Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", escribió Donnarumma.

Ese “alguien” , es Luis Enrique , quien explicó abiertamente los argumentos para tomar la decisión de dejar ir al guardavallas titular con el que no solo consiguió el triplete (Liga, Champions League y Copa de Francia) en la temporada 2024/25, sino que también llegó a la final del Mundial de Clubes.

"Fichamos a los arqueros Lucas Chevalier y Renato Marin. Siempre son decisiones difíciles, lo sé. Solo puedo decir cosas buenas de Gigio Donnarumma: es uno de los mejores jugadores en su posición, sin duda, y es aún mejor como persona, pero buscábamos un portero diferente. Y repito, siempre es difícil tomar una decisión así", dijo el DT español en la conferencia de prensa previa al duelo por la Supercopa de Europa frente al Tottenham.

De esta manera, dejó en claro que el italiano no formará parte de los titulares para medirse este miércoles ante el conjunto inglés e ir en busca de una nueva conquista en el 2025.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, quien pica en punta para hacerse con los servicios de Donnarumma sería el Manchester City, comandado por Pep Guardiola.

Asimismo, en las últimas horas trascendió la información de que los “Citizens” habrían llegado a un acuerdo con el ex arquero del Milan para sumarlo al equipo, ante una posible salida de Ederson, guardameta brasileño.