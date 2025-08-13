Los hinchas de Racing estuvieron ocho horas en el estadio de Peñarol y luego los reprimieron: la palabra de Diego Milito







Los hinchas de Racing vivieron una jornada pésima en el estadio de Peñarol, donde los obligaron a ingresar 4 horas antes del partido y salir 2 horas después. Por tal motivo, insultaron a la dirigencia de Diego Milito. Para colmo, a la salida fueron reprimidos por la Policía local.

Los hinchas de Racing estuvieron 8 horas en el estadio de Peñarol y luego los reprimieron: la palabra de Diego Milito

Los hinchas de Racing vivieron una noche para el olvido en Montevideo, no sólo por la derrota de su equipo ante Peñarol, sino por la insólita disposición del Ministerio del Interior uruguayo que los hizo permanecer 8 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuestión, la parcialidad argentina (unos 4 mil hinchas) fue obligada a ingresar a la cancha cuatro horas antes de que arranque el encuentro de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego, debieron quedarse hasta las 1:30 de la madrugada en el estadio, es decir, dos horas después de finalizado el partido.

Embed BRONCA DE LOS HINCHAS DE RACING CON DIEGO MILITO



El presidente de la "Academia" fue insultado por simpatizantes que viajaron a Uruguay



Enojo por la situación que se vivió en el Campeón del Siglo pic.twitter.com/yK98xWHLcu — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 13, 2025 Eso no fue todo ya que a la salida, sufrieron la agresión y represión policial. A pesar de las explicaciones que pidieron Gustavo Costas y Diego Milito, los hinchas tuvieron que bancarse todo el maltrato en el país vecino.

Embed Vergonzoso operativo en Uruguay, donde la mayoría de los 4500 hinchas de #Racing tuvieron que pasar 8 horas en el estadio Campeón del Siglo. Maltrato y represión a la gente a la salida del partido con #Peñarol. pic.twitter.com/6wRS4cFesY — Matías Ruffet (@matiasruffet) August 13, 2025 En videos difundidos por los simpatizantes de la "Académia" en el estadio de Peñarol, se aprecian los cánticos en contra la dirigencia, no solo la reprobación con Milito: “La Comisión, se va la pu… que lo parió”, se escuchó en pleno silencio del recinto.

Una vez que se pudieron ir, al bajar por las escaleras, los hinchas de Racing cantaron: "Y Milito dónde está", en una clara muestra de disconformidad con el trato recibido y en reprobación al accionar dirigencial.

Embed Maltrato a los hinchas de #Racing en Uruguay. Fueron obligados a obtener 5 horas antes del partido y retenidos en el estadio más de dos horas de terminado el encuentro: "Milito dónde está", cantaron los hinchas enojados. Gustavo Costas salió al campo de juego a solidarizarse con… pic.twitter.com/0F2gaU3XAY — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 13, 2025 Qué dijo Diego Milito sobre el maltrato a los hinchas de Racing El presidente de la “Academia” se manifestó muy molesto respecto a la situación que vivieron los hinchas en el Campeón del Siglo: “Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante”. “Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente”, sostuvo al remarcar que hay familias de jugadores y dirigentes en mencionado sector.