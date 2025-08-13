Los hinchas de Racing vivieron una noche para el olvido en Montevideo, no sólo por la derrota de su equipo ante Peñarol, sino por la insólita disposición del Ministerio del Interior uruguayo que los hizo permanecer 8 horas en el Estadio Campeón del Siglo.
Los hinchas de Racing estuvieron ocho horas en el estadio de Peñarol y luego los reprimieron: la palabra de Diego Milito
Los hinchas de Racing vivieron una jornada pésima en el estadio de Peñarol, donde los obligaron a ingresar 4 horas antes del partido y salir 2 horas después. Por tal motivo, insultaron a la dirigencia de Diego Milito. Para colmo, a la salida fueron reprimidos por la Policía local.
En cuestión, la parcialidad argentina (unos 4 mil hinchas) fue obligada a ingresar a la cancha cuatro horas antes de que arranque el encuentro de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego, debieron quedarse hasta las 1:30 de la madrugada en el estadio, es decir, dos horas después de finalizado el partido.
Eso no fue todo ya que a la salida, sufrieron la agresión y represión policial. A pesar de las explicaciones que pidieron Gustavo Costas y Diego Milito, los hinchas tuvieron que bancarse todo el maltrato en el país vecino.
En videos difundidos por los simpatizantes de la "Académia" en el estadio de Peñarol, se aprecian los cánticos en contra la dirigencia, no solo la reprobación con Milito: “La Comisión, se va la pu… que lo parió”, se escuchó en pleno silencio del recinto.
Una vez que se pudieron ir, al bajar por las escaleras, los hinchas de Racing cantaron: "Y Milito dónde está", en una clara muestra de disconformidad con el trato recibido y en reprobación al accionar dirigencial.
Qué dijo Diego Milito sobre el maltrato a los hinchas de Racing
El presidente de la “Academia” se manifestó muy molesto respecto a la situación que vivieron los hinchas en el Campeón del Siglo: “Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante”.
“Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente”, sostuvo al remarcar que hay familias de jugadores y dirigentes en mencionado sector.
