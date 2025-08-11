El tremendo nocaut por un slam contra el piso que sorprendió a los fanáticos de UFC







El fin de semana se vio un nocaut estremecedor en el ambiente de la UFC, donde un estadounidense aplastó contra la lona a un japonés.

El tremendo nocaut por un slam contra el piso que sorprendió a los fanáticos de UFC

El estadounidense Elijah Smith estremeció a los fanáticos con un "Slam K.O." sobre el japonés Toshiomi Kazama en la Fight Night de UFC, dentro de la división del peso gallo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La definición de Smith desató la locura de los amantes de las artes marciales mixtas que comenzaron a viralizar el nocaut

Smith logró noquear la japonés después de revertir con éxito una llave de brazo de su oponente. El estadounidense levantó a su rival y soltó todo su peso sobre al dejarse caer sobre el mismo, lo que provocó que Kazama quede noqueado al momento de impactar sobre la lona.

Embed Elijah Smith, rakibinin RUHUNU SÖKÜYOR.



Ama Slam sonras vurular.. pic.twitter.com/xZ3o9DW1TM — CagePulseUFC (@Cage_PulseUFC) August 10, 2025

Embed - Elijah Smith with a Vicious PowerBomb KO! #UFC #MMA #Powerbomb #twothreetwo #danawhite #ko #slam Según la retransmisión de UFC, Kazama fue trasladado al centro de traumatología del University Medical Center of Southern Nevada para recibir tratamiento. Las tomografías computarizadas del japonés dieron negativo y se le dio el alta del hospital, según se informó más tarde en la retransmisión.

Para los fanáticos más experimentados y melancólicos de las MMA, les hizo recordar a Quinton “Rampage” Jackson, el legendario peleador de UFC que realizó el “slam” más famoso en la historia de las artes marciales mixtas bajo el ahora extinto PRIDE FC en junio de 2004, con una secuencia casi idéntica en su enfrentamiento de “Critical Countdown 2004” contra Ricardo Arona. Embed Two legendary slam knockouts... who did it better, Quinton "Rampage" Jackson or Elijah Smith? #UFCVegas109 pic.twitter.com/KFhOlJxoYY — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) August 10, 2025

Temas MMA

UFC