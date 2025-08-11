Paramount se queda con los derechos de la UFC por una cifra millonaria







A partir de 2026, Paramount distribuirá en exclusiva la programación completa de la UFC, compuesta por 13 eventos anuales numerados de renombre y 30 Fight Nights.

El acuerdo entre en vigor a partir de 2026.

David Ellison, el nuevo director ejecutivo de Paramount, cerró un importante nuevo acuerdo para la empresa de medios con la UFC.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Paramount Skydance anunció el lunes un acuerdo de derechos audiovisuales de siete años con TKO Group, según el cual Paramount+ se convertirá en la plataforma exclusiva de todos los eventos de la UFC en Estados Unidos, retirando los eventos de artes marciales mixtas de ESPN. ESPN, propiedad de Disney, había cerrado un acuerdo que, a partir de 2019, incluía los combates de la promotora de MMA en televisión y pago por evento en ESPN+.

Cómo es el acuerdo de Paramount con la UFC El plazo de siete años, que comienza en 2026, tiene un valor anual promedio de 1100 millones de dólares, con un valor total de 7700 millones de dólares durante ese período. El cronograma de pagos del contrato está "más orientado hacia la parte final del acuerdo", según las empresas.

A partir de 2026, Paramount distribuirá en exclusiva la programación completa de la UFC, compuesta por 13 eventos anuales numerados de renombre y 30 Fight Nights, a través de la plataforma de streaming Paramount+. Algunos eventos numerados de la UFC se transmitirán simultáneamente por la señal de cable estadounidense CBS, según las compañías.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount abandonarán el modelo actual de pago por evento de UFC y, en su lugar, los eventos estarán disponibles sin costo adicional para los suscriptores de Paramount+ en EE. UU. Este cambio en la estrategia de distribución "brindará mayor accesibilidad y visibilidad a los aficionados al deporte y será un catalizador importante para impulsar la participación y el crecimiento de suscriptores de Paramount+", declararon Paramount y TKO en un comunicado.

Paramount dijo que planea explorar la adquisición de los derechos de UFC fuera de los EE. UU. a medida que estén disponibles en el futuro.

Temas Paramount

UFC