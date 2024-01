Emiliano Vecchio explicó los motivos de su polémica salida de Racing

El jugador rosarino mencionó que está ansioso por seguir jugando y está llevando a cabo un plan de entrenamiento para mantenerse en forma.

Respecto a su futuro, Vecchio indicó que está considerando ofertas y reveló que "en estos días" resolverán dónde jugará: "Yo estoy un poquito al margen, estoy enfocado en entrenarme y en estar lo mejor posible".

En cuanto a las posibles opciones, Vecchio dejó entrever que es probable que continúe su carrera en el fútbol argentino, aunque no descarta otras posibilidades: "En este tiempo no le cerré las puertas a nadie. Por ahí hay clubes de Argentina que han estado interesados y me han llamado y consultado, y lo más probable es que sea en Argentina".

El experimentado mediocampista abordó el tema del desgaste en Racing y los supuestos problemas con los referentes del equipo.

Vecchio afirmó que, aunque tiene relación con muchos de sus compañeros, algunas decisiones son personales y que, en su opinión, ya había dado todo en el club.

"Habían pasado muchas cosas en el medio, las cuales el 99 por ciento no eran ciertas, y eso también te lleva a un desgaste. Yo nunca hablé sobre el tema, ni afirmé ni desmentí nada, pero también llega el momento en el que uno está desgastado, y por el bien del club y mío preferí salir y buscar otro equipo. Va a ser lo mejor", comentó.

El volante negó tener problemas con sus compañeros, subrayando que las situaciones conflictivas eran en su mayoría rumores infundados.

En referencia al partido contra Boca, mencionó: "Nosotros no teníamos ningún inconveniente, al contrario, las cosas que podían a llegar a pasar, como en cualquier grupo, se hablaban, y ellos conmigo siempre fueron muy respetuosos, y yo lo fui con ellos".

El atacante concluyó que, a pesar de las dificultades, siempre mantuvo un respeto mutuo con sus compañeros y que su decisión de dejar Racing fue tomada pensando en el bienestar del club y en su propio futuro en el fútbol.