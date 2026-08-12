En su reencuentro, Julián Álvarez le comunicó a Diego Simeone que quiere irse del Atlético Madrid + Agregar ámbito en









El delantero se entrenó este miércoles por primera vez junto a sus compañeros a su regreso del Mundial 2026.

En su reencuentro, Julián Álvarez le comunicó a Simeone que quiere irse del Atlético Madrid

Diego Pablo Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, y Julián Álvarez, delantero del conjunto español, tuvieron una conversación de unos diez minutos antes del entrenamiento del miércoles en lo que fue su primer encuentro desde que el delantero argentino manifestase su deseo de abandonar el club "colchonero" durante el pasado Mundial 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La charla tuvo lugar en una sala de las instalaciones del Cerro del Espino (la ciudad deportiva de Atlético de Madrid) y, según las fuentes, Julián le insistió a Simeone en su deseo de abandonar el club.

Atlético rechazó hace semanas una oferta de unos 100 millones de euros procedente de Barcelona por el argentino y antes había hecho lo mismo con una de 150 de Real Madrid.

Fuentes de Barcelona insisten en que Julián sigue siendo la prioridad de Hansi Flick para sustituir a Robert Lewandowski y en el club catalán estaban esperando al encuentro entre Simeone y el delantero para hacer otro movimiento. Ese encuentro tuvo finalmente lugar el miércoles y, según las fuentes, estuvo motivado por el deseo de Julián Álvarez de explicar “en primera persona” su sentir al entrenador colchonero.

No obstante, el "Cholo" le contestó al delantero que él lo ayudaría en lo deportivo porque lo considera un jugador clave en el proyecto y que el resto es cosa del club.

Julián Álvarez en rebeldía tras hablar con el Cholo y contarle cómo se siente.



Ya no queda ninguna opción, no os dejéis engañar. pic.twitter.com/o9rL54Ji2c — Vetta (@Vettaverso) August 12, 2026 De hecho, Simeone ya comentó públicamente en Seúl, antes del partido de pretemporada contra Manchester City, que él ayudaría a Julián “en lo deportivo para que siga creciendo, mejorando y dando lo mejor que nos ha dado estos últimos años, que ha sido muchísimo”. Mientras tanto, desde el entorno de Julián todavía esperan a que haya un cambio de postura del club a final del mercado. No obstante, fuentes de Atlético insisten en que el cordobés no será vendido al Barcelona.