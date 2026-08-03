Julián Alvarez volvió a entrenar para el Atlético de Madrid y se aleja la posibilidad de Barcelona

El delantero argentino, aún de vacaciones en Ibiza, está siguiendo un plan de entrenamiento diseñado para los futbolistas que regresaron del Mundial.

Pese a que en el último mes se desató una novela entre Atlético de Madrid y Barcelona por el pase de Julián Alvarez , ninguna negociación prosperó por negativa del Colchonero y el delantero argentino a la distancia comenzó a seguir el plan de entrenamiento enviado por su club.

Luego de la victoria ante Austria de la Selección argentina por la segunda fecha de fase de grupos del Mundial 2026, hace 42 días, el cordobés declaró: "No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

El ex River, que todavía está de vacaciones en Ibiza , se puso en contacto con el conjunto madrileño para cumplir el plan de entrenamiento diseñado para los futbolistas que regresaron de la Copa del Mundo . De no haber ninguna negociación de último momento, Alvarez se sumará al resto del plantel el próximo lunes 10 de agosto.

Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez de vacaciones en Ibiza luego de jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina.

La “Araña” tiene contrato con el conjunto dirigido por Diego Simeone hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros . Luego de dos temporadas en Madrid, el delantero mostró su deseo de ser transferido, pero la postura del Aleti fue tajante.

Incluso el CEO de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, aseguró días atrás que Álvarez no será transferido bajo ninguna circunstancia. “La oferta del Barcelona será rechazada infinitamente" , afirmó.

El Atlético de Madrid denunció a Barcelona

La postura del Colchonero es inflexible. Rechazaron ofertas millonarias y no tiene intenciones de negociar la salida de uno de sus futbolistas más importantes. “Yo no tengo dudas de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián”, agregó Gil.

Durante la Copa del Mundo y luego de las declaraciones del argentino manifestando su deseo de irse del club, Atlético de Madrid denunció a Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por considerar que el conjunto catalán influyó en el jugador para que presionara su salida y rompiera su contrato.

“La incertidumbre siempre va a estar latente, especialmente si se presenta en el Metropolitano una millonaria propuesta desde la Premier (el Barcelona y el Real Madrid tienen las puertas cerradas”, confirmó el diario español MARCA.

La oferta de Arsenal para fichar a Julián Alvarez

Arsenal había preparado una propuesta, según The New York Times, para fichar al delantero argentino por 100 millones de euros más el pase del sueco Viktor Gyökeres. Pero la variante no prosperó y el conjuntó londinense no pudo destrabar la negociación con un Atlético de Madrid negado a dejar ir al jugador.