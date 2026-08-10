La vuelta a los entrenamientos y un pacto roto: la trastienda del conflicto entre Julián Álvarez, Diego Simeone y el Atlético Madrid + Agregar ámbito en









El delantero albiceleste retomó la actividad en la Ciudad Deportiva de Majadahonda e intentó hablar con los directivos sobre su futuro, pero no tuvo eco. Además, el Barcelona ya ideó un plan para forzar su fichaje.

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con el Atlético Madrid y el "Cholo" Simeone no estuvo presente. @atleti

Julián Álvarez es uno de los protagonistas del mercado de pases europeo, con el Atlético de Madrid y Barcelona enfrentados por el delantero de la Selección argentina. Este lunes, el cordobés se reincorporó a los entrenamientos del equipo madrileño y buscó mantener una reunión con su técnico, Diego Simeone, y con los dirigentes para conocer los próximos pasos sobre su futuro, pero no obtuvo respuesta. Según reportes, Simeone recién se reincorporará el miércoles, por lo que el encuentro deberá esperar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El “Cholo” se fue sorpresivamente dos días de vacaciones a Ibiza, justo cuando Julián contaba con él para expresarle sus intenciones de salir del colchonero y que lo ayude a convencer a la directiva, según apunta Mundo Deportivo. Además, Miguel Ángel Gil, CEO del club, tampoco se presentó para prestarle el oído.

Julián Álvarez todavía no sabe si jugará en el Atlético Madrid o en el Barcelona la temporada 2026/27. El conflicto entre el Atleti y el Barca se remonta a unos meses atrás, justo antes que termine la temporada europea. En la previa del mercado de verano, varios medios españoles instalaron que el delantero argentino estaba cerca de cerrar su fichaje por los blaugranas, situación que molestó mucho en el club de la capital española.

Frente a esta situación, el Atlético reaccionó en sus redes sociales con una irónica campaña de fichajes falsos. Utilizando el célebre “Here we go” —la frase que popularizó el periodista Fabrizio Romano para confirmar traspasos—, el club simuló la contratación de figuras de Barcelona como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha. El objetivo de las publicaciones fue dejar en evidencia lo molesto que resulta lidiar con rumores falsos sobre la salida de sus estrellas hacia un clásico rival.

Qué hará Barcelona con Julián Álvarez La idea del Atlético es no vender a su figura por los 100 millones de euros que pretende el Barca, sino por su cláusula de salida de 500 millones de euros. El equipo de Hansi Flick, por su parte, cuenta con el fichaje de Julián para arrancar la próxima temporada y confían en que el argentino haga la fuerza necesaria para convencerlos de que no se pondrá la roja y blanca si es que no lo venden.

Una de las personas que más está trabajando en el caso es el portugués Deco, director deportivo de los blaugranas, quien se reunió con los agentes de la “Araña” para intentar seguir al pie de la letra una estrategia para desbloquear su salida, según reportan en Marca. Julián Álvarez, sin futuro definido. Como gesto definitivo para fijar su postura ante los colchoneros, aseguran que Julián Álvarez le comunicará cara a cara a Diego Pablo Simeone que no cuenten más con él. Este encuentro se dará el próximo miércoles 12 de agosto, día en que el entrenador regresa de sus vacaciones. La decisión responde a que el “Cholo” le habría prometido en febrero hacer todo lo posible para facilitar su traspaso al conjunto culé y permitirle así cumplir su sueño.