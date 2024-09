En un gesto a favor de las SAD, Javier Milei recibió al presidente de Talleres en Casa Rosada

Recordemos que en las últimas horas salieron dos dictámenes desde FIFA y Conmebol advirtiendo que cualquier injerencia externa por parte de un Gobierno dentro de la AFA dejará afuera a la selección argentina y a sus equipos de cualquier competencia internacional.

¿Qué dijo el Gobierno nacional sobre el cónclave Milei-Fassi?

"Con la visión compartida de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales, se concretó este viernes en Casa Rosada una primera conversación para compartir los ejes principales de un debate imprescindible, impostergable y necesario".

"La convocatoria del Presidente de la Nación, se produjo luego de la conferencia de prensa del pasado lunes, en donde se planteó la manera de fortalecer nuestros clubes".

"Tenemos que lograr que nuestra Liga este a la altura de las mejores ligas del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania que es en donde se forman los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América", indicó Milei, tras el encuentro.

Por su parte, Andrés Fassi señaló que "independiente de los formatos jurídicos la clave está en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social".

Fassi y un reciente escándalo con el árbitro Andes Merlos: "Me pegó una trompada"

Tras la eliminación de Talleres de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina ante Boca, el escándalo apareció en los pasillos del estadio Malvinas Argentinas donde el presidente y el vice de la "T" se pelearon con el árbitro del partido, Merlos.

Este último denunció que Fassi ingresó al vestuario con custodias y armas de fuego mientras que el mandatario tallarín asegura que el juez le pegó una trompada.

Ante estas graves acusaciones, el presidente de Talleres de Córdoba salió a dar su versión de los hechos: "Los abanderados lo intentaron contener hasta que lo metieron al vestuario. Quedé afuera hasta que volvió a salir de su vestuario como loco y me metió una trompada. Sus colegas lo agarraron de nuevo y lo volvieron a meter. Allí, el vicepresidente, Gustavo Gatti, en la puerta le dice: ´Cómo le vas a pegar al presidente´. Y se acerca pegándole una patada y tirándolo al suelo, de locos".

"Desde el año 2020 que Merlos nos perjudica. Era la designación perfecta, había tenido problemas con Boca también ante River. Era una designación extraordinaria y muy pensada. Son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo con destacadas actuaciones. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino. Hablo de árbitros serviles para una causa determinada, enviados para perjudicar".

Sin embargo, Fassi decidió redoblar la apuesta y apuntar directamente contra el ´Chiqui´ Tapia, presidente de la AFA, y una persona con la que esta enemistada por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): "Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. La última vez que nos juntamos en Buenos Aires me hizo ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste, y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba".