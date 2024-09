Guerra Milei vs Tapia por la SAD: la AFA sugiere que por intromisión política la FIFA podría desafiliar a la Argentina

La tensión entre la AFA y el gobierno de Javier Milei no cesa. En las últimas horas, la casa madre del fútbol argentino advirtió que, ante la presión de la administración libertaria por permitir el ingreso de las sociedad anónimas en el deporte, la institución podría enfrentar una sanción por parte de la FIFA que abarca "hasta una desafiliación".

Esto generó revuelo en la sede ubicada en Viamonte 1366, que desde un inicio expresó su rechazo a la medida del Gobierno. Ahora, la asociación dirigida por Tapia advirtió que si el Gobierno presiona a la AFA a modificar su estatuto, la FIFA podría sancionar duramente al organismo rector del fútbol nacional. Las consecuencias podrían incluir hasta una desafiliación de la entidad, lo que negaría al seleccionado la participación en competencias internacionales.

Según detallaron desde la AFA, a fines de agosto la Gerencia de Legales a cargo del Andrés Paton Urich elevó a principio del mes de agosto una consulta jurídica a FIFA y CONMEBOL para determinar si la normativa del Gobierno no resultaba violatoria de los estatutos de las entidades internacionales referentes a la independencia que deben tener las federaciones para manejar sus asuntos internos.

FIFA.jpg Según el estatuto de la FIFA, la AFA puede ser desafiliada si el ente no mantiene su independencia en las decisiones de asuntos internos. @Amnesty.org

Así, la asociación argentina afirmó que la FIFA, a través de su Director Legal y de Cumplimiento, Emilio García Silvero, respondió a la consulta de la siguiente manera: “En atención a lo considerado en los apartados cuarto y quinto, entendemos que las federaciones miembros de la FIFA – y en este caso la AFA – deben gozar de la autonomía suficiente para determinar de manera libre y democrática la naturaleza jurídica de los clubes que participen en sus competiciones nacionales. La AFA, y solo la AFA, resulta, a la vista del marco jurídico de la FIFA, la única entidad competente para decidir, a través de sus órganos legítimos de gobierno asociativo, los aspectos relativos a la naturaleza jurídica de los clubes afiliados a la misma.”

“Corresponde a la AFA, sin intervención estatal alguna, decidir democráticamente si sus clubes afiliados deben de retener la naturaleza jurídica de asociaciones civiles de manera obligatoria -como es el caso actual, cf. artículo 10 (2) Estatutos de la AFA-, transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas u optar por un modelo diferente. Cualquier otra decisión al respecto que no proceda de los órganos de gobierno de la AFA en uso de su autonomía entraría en conflicto con el artículo 19 (1) de los Estatutos de la FIFA, suponiendo igualmente un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 (1) (i) del mismo texto estatutario.”, concluyó la respuesta del organismo internacional.

Desde las oficinas de la AFA en Viamonte, el presidente de la dialoga con los dirigentes del fútbol para blindar el formato de sociedades civiles. Además del estatuto de la AFA que obliga a adoptar ese modelo societario, tienen Tapia una carta en la manga: sabe que la FIFA ha llegado a desafiliar a las federaciones intervenidas por la política. "¿Se imaginan una Mundial sin Argentina?", pregunta a quienes lo visitan.

De esta manera, desde la asociación argentina aseguraron: "A fin de evitar cualquier tipo de consecuencia o sanción por parte de FIFA (que abarca hasta una desafiliación) continuaremos defendiendo los derechos de la Asociación del Fútbol Argentino".

El fallo de la Justicia en favor de la AFA

En las últimas semanas, la AFA obtuvo un fallo favorable en la Justicia en el medio de la batalla por el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas con el que el gobierno de Javier Milei pretende avanzar, y lograr que los clubes puedan incorporar accionistas privados. Es que la institución deportiva argentina presentó una medida cautelar ante la reglamentación del DNU 70/2023.

image.png Javier Milei y Claudio Tapia, en disputa por las Sociedades Anónimas Deportivas

Tras la reglamentación del Gobierno, el Juzgado Federal de Mercedes resolvió hacer lugar a lo solicitada por la AFA, y ordenó al Estado Nacional la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, como así también la Reglamentación de las SAD. La medida rige hasta que sea dictada la sentencia definitiva, según dio a conocer el portal Doble Amarilla.

Desde Casa Rosada cuestionan el planteo de la AFA, que sostiene que si bien la institución no tiene facultades para impedir que un club pueda elegir convertirse en SAD, la Constitución Nacional la ampara para impedir su ingreso como miembro y de participar en los torneos que organiza. Ante la resistencia de Tapia, el Jefe de Estado no solamente insistió con la defensa de las Sociedades Anónimas sino que también no descartó avanzar en la intervención de la entidad madre del fútbol argentino.