Enzo Fernández se separó de Valentina Cervantes y causó polémica por los motivos de la ruptura

"Recordemos que Enzo tuvo una vida muy acelerada, esto no justifica nada… Tienen 23 años y dos hijos, desde los 19 años. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó", agregó en el programa LAM.

Valentina Cervantes confirmó la separación con Enzo Fernández en una historia en Instagram

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo se la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", escribió la mujer de 22 años.

image.png

Cómo fue la historia de amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El futbolista y la influencer se conocieron en 2018. Ella tenía 16 años y el actual jugador del Chelsea, 17. Aunque los dos vivían en San Martín, el flechazo entre ambos ocurrió cuando coincidieron en Mar del Tuyú durante unas vacaciones en familia.

Más tarde y con la relación mucho más consolidada, decidieron tener un bebé cuando el mediocampista todavía no había debutado en la Primera de River. El 7 de mayo de 2020, en plena pandemia, nació Olivia, su primera hija.

Cuando fue transferido al Benfica a mediados de 2022, Valentina abandonó sus estudios de profesorado de inglés en la Argentina y se mudó junto al futbolista para acompañarlo en su carrera.

El 26 de octubre de 2023, ambos comunicaron el nacimiento de Benjamín Fernández, su segundo hijo. Un año después, se convirtieron en noticia por su separación.

En las redes sociales liquidaron a Enzo Fernández por querer separarse

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

s