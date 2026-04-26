Con gol de Enzo Fernández, Chelsea venció al Leeds y jugará la final de la FA Cup ante el Manchester City + Seguir en









El conjunto londinense se impuso por la mínima en Wembley y cortó su mala racha en medio de una crisis futbolística, con el argentino como figura decisiva

Enzo Fernández comandó al Chelsea a la final de la FA Cup.

Con un gol de Enzo Fernández, el Chelsea derrotó al Leeds United en Wembley y selló su clasificación a la final de la FA Cup, donde enfrentará al Manchester City.

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El conjunto londinense tuvo que esforzarse más de lo previsto para superar a un rival que, pese a la diferencia de categoría, compitió de igual a igual y estuvo cerca de llevar el partido al tiempo suplementario.

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La figura de la noche fue Enzo Fernández, quien pasó de un contexto de cuestionamientos a recibir aplausos tras convertir el único tanto del encuentro, decisivo para depositar a su equipo en la definición del torneo, que se disputará el domingo 16 de mayo.

El Chelsea, en un momento complicado Los “Blue” llegaban a este compromiso en medio de una profunda crisis futbolística, tras acumular cinco partidos sin victorias ni goles, una racha que derivó en la salida de Liam Rosenior, quien no logró sostener el nivel que había alcanzado su antecesor, Enzo Maresca, campeón del Mundial de Clubes.

Sin un reemplazante confirmado, el equipo fue dirigido de manera interina por Calum McFarlane, quien asumió el desafío en un contexto adverso. En ese escenario, también se destacó el regreso de Enzo Fernández al equipo, luego de haber estado marginado durante varios encuentros por un castigo disciplinario impuesto por el entrenador saliente, lo que le dio aún más valor a su actuación decisiva.