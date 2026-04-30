LIV Golf busca financiación tras la salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí

La inversión saudí llega a su fin y el circuito perderá a fin de año a su principal fuente de ingresos luego que el PIF invirtiera más de u$s5.000.000.000. Estudia encarar una reestructuración urgente para asegurar su futuro con nuevos socios y un modelo más rentable.

El PIF de Arabia Saudita puso fin al apoyo financiero que, desde 2021, venía realizando a LIV Golf y el circuito pierde su principal fuente de ingresos.

El circuito LIV Golf perdió el apoyo financiero del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí . El fondo pondrá fin a su inversión en la liga al término de esta temporada, acumulando más de u$s5.000.000.000 de ayuda económica. Esta desinversión supondrá la pérdida de la principal fuente de ingresos de la organización desde su fundación en 2021.

El circuito piensa ahora en una nueva estrategia para seguir adelante sin el importante aporte económico saudí. Se hizo oficial la incorporación de Gene Davis y Jon Zinman , que trabajan estrechamente con la dirección de la liga para consolidarla a nivel institucional y analizar las distintas oportunidades estratégicas, especialmente en cuanto a los nuevos socios financieros, más necesarios que nunca tras la marcha del PIF.

Gene Davis, experto en reestructuración y estrategia, ha asesorado a empresas como Delta Airlines y Remington en procesos de transformación. Por su parte, Jon Zinman ha actuado como asesor estratégico en compañías como Azul Airlines y Belk,

El circuito ha anunciado que está buscando socios financieros a largo plazo que permitan “respaldar su transición desde una fase de lanzamiento inicial a un modelo de inversión diversificado con múltiples socios”.

Este anuncio llega horas después de que el gobernador de PIF, Yasir Al-Rumayyan , se desvinculase del proyecto del que fue uno de los principales impulsores.

Su renuncia como presidente de la junta del circuito llega solo dos semanas después de que PIF anunciase una revisión estratégica en sus inversiones en deporte que podría poner en jaque la continuidad del circuito.

Asimismo, hoy PIF ha emitido un comunicado confirmando su desinversión en el circuito a partir de la próxima temporada.

El fondo ha señalado que la gran inversión a largo plazo que requiere el circuito ya no es coherente con la fase actual de su estrategia, marcada por sus prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual.

El fondo soberano ha remarcado que mantiene su compromiso de desplegar capital internacionalmente de acuerdo con su estrategia, lo que incluye sus inversiones actuales y futuras en varios deportes como sector pritoitario.

Gran inversión para atraer figuras

El fondo ha invertido hasta la fecha alrededor de u$s5.000.000.000 millones en LIV Golf para la configuración de torneos y para firmar fichajes de renombres como el de Jon Rahm a cambio de un contrato de unos u$s525.000.000 durante cuatro años.

LIV Golf se abrió camino atrayendo a los mejores jugadores con salarios fuera de mercado y alterando el estado de la economía del deporte, en un plan de acción similar al de la Saudi Pro League (SPL) en el fútbol.

golf LIV Golf inició movimientos estratégicos para captar capital después de que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí anunciase que cesará su apoyo económico a fines de este año. @Internationalseries

Esta inversión que alteró por completo el ecosistema global del golf y abrió una guerra contra el PGA Tour, que pese a llegar a un acuerdo para una posible fusión, nunca se ha terminado de cerrar.

Si bien es cierto que esta atracción de estrellas genera visibilidad y notoriedad mediática para el país, no siempre se traduce en rentabilidad económica.

En el caso del LIV Golf, el balance positivo estaba previsto hasta dentro de cinco o diez años. Este podría ser el motivo principal por el cual se esté planteando un posible cese a la inversión.

A pesar de esto, Arabia Saudí mantiene sus previsiones ambiciosas de ser la sede de la Exposición Universal de 2030 y la Copa del Mundo de la FIFA de 2034.

Tras la incertidumbre desatada en las últimas semanas, el circuito se vio obligado a aplazar el torneo de Luisiana, Estados Unidos, que se iba a disputar del 25 al 28 de junio, aunque la postergación se atribuye al calor previsto en esas fechas y a su coincidencia con el Mundial de fútbol. No ha trascendido una nueva fecha, pero no se espera que se pueda disputar a lo largo de 2026.

Ahora, el LIV Golf deberá diseñar un plan que sea capaz de atraer a inversores que sí aspiren a obtener beneficio y no solamente visibilidad o mejora de imagen para un Estado con dinero prácticamente ilimitado.

La liga planea vender participaciones en los equipos en los que el PIF invirtió desde 2022 y que ahora pierden ese apoyo.