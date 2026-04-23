Un gigante de Inglaterra tiene en la mira a Enzo Fernández para después del Mundial 2026: quién es + Seguir en









El campeón del mundo viene siendo uno de los jugadores más determinantes del Chelsea y genera interés entre los equipos más grandes de Europa para el próximo mercado de pases.

Un gigante de Inglaterra tiene en la mira a Enzo Fernández para después del Mundial 2026.

Tras la reciente salida del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, el futuro de Enzo Fernández en el equipo sigue generando incertidumbre. En las últimas horas se conoció que el futbolista argentino apareció en el radar de un gigante de Inglaterra.

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El mediocampista volvió a quedar en el centro del mercado europeo. Al ya conocido interés del Real Madrid se le sumó ahora el del Manchester City. El equipo que dirige Pep Guardiola lo tiene en carpeta de cara al próximo mercado de pases, una vez finalizada la Copa del Mundo en EEUU, Canada y México.

El interés del entrenador español surge en un momento de transición clave para la estructura de los Citizens ya que el club se prepara para la inminente partida de un histórico como Bernardo Silva tras casi diez años en la institución. Además, se suma la posible salida Rodri, pieza fundamental del mediocampo, quién también es seguido de cerca por el Real Madrid. De esta manera, el equipo inglés busca piezas de jerarquía para blindar su zona central de cara a la próxima temporada.

enzo fernandez El campeón del mundo viene siendo uno de los jugadores más determinantes del Chelsea y genera interés entre los equipos más grandes de Europa para el próximo mercado de pases.

No obstante, aparece otro tercer equipo en la lucha por quedarse con el argentino: el Paris Saint-Germain. En este caso, el conjunto parisino no tendría inconvenientes en afrontar una inversión millonaria.

La actualidad de Enzo Fernández en el Chelsea Actualmente, la situación del campeón del mundo en el Chelsea. La relación con el club londinense sufrió un fuerte desgaste bajo el mando del recientemente despedido Liam Rosenior a pesar de tener un contrato vigente hasta el año 2032. El quiebre definitivo en el vestuario se produjo en marzo cuando el argentino fue excluido de dos partidos tras declarar públicamente su gusto por la ciudad de Madrid, en medio de rumores que lo vinculan al Real Madrid, lo que generó incomodidad en sus compañeros y debilitó la posición del técnico británico, quien finalmente fue eyectado de su cargo. Desde su llegada a Londres, en enero de 2023, Fernández acumuló 163 partidos, con 28 goles y 29 asistencias, luego de una transferencia récord para el fútbol británico de 120 millones de euros desde Benfica. En ese período conquistó la Copa Mundial de Clubes y la Conference League. En la actual temporada disputó 48 encuentros, con 12 goles y seis asistencias, cifras que sostienen su protagonismo dentro del plantel.