Enzo Fernández y su primer gol mundialista: "Se me cumplió un sueño"

Tras un primer tiempo muy cerrado y sin muchas oportunidades de ninguno de los dos equipos, en la segunda mitad Lionel Messi abrió el marcador y trajo el alivio. El ingreso de Fernández le cambió la cara al equipo y lo sentenció con un golazo que definió el encuentro.

gol de enzo.mp4 Televisión Pública

"No tomo dimensión todavía pero estoy feliz porque el grupo se merecía esta victoria", analizó Fernández y se refirió a lo dificiles que fueron los días posteriores a la derrota con Arabia Saudita: "Esta semana recibimos varios palos pero el grupo es fuerte, demostró que estó para grandes cosas y vamos a seguir por este camino que creo que vamos haciendo las cosas bien".

Fernández remarcó que hoy se le "cumplió un sueño" de "meter un gol en un mundial, con la Selección que siempre me imaginé de chico". Además retrató lo que se le pasó por la cabeza en el festejo del gol: "Pense en mi familia, mis viejos, mi hija y mi mujer, que vinieron a apoyarme. Toda la gente de Argentina que vino a alentar y todos los que están alentándonos desde sus casas. Esta victoria es para ellos asi que ahora disfrutar y pensar en Polonia".

seleccion festeja ante méxico.JPG

En referencia al próximo partido, el último de la fase de grupos, Fernández reflexionó que "toca una final más y después ya se puede empezar más tranquilos en los octavos de final". "Vamos a representar bien a la gente, hacer lo mejor posible y conseguir una victoria más", definió el mediocampista.

Fernández es debutante en mundiales durante este torneo y no dejó de expresar su agradecimiento a Scaloni por convocarlo. "El cuerpo técnico me dio la oportunidad de venir a un mundial a representar a mi pais. Trato de hacer lo mejor cuando me toca y aportar mi granito de arena para que el equipo pueda ganar", marcó el jugador.

"Abrió el marcador Lio, cuando México estaba cerrando bien las líneas, pero pudimos encontrar el gol y ahi creo que empezamos a manejar la pelota", analizó sobre el principio del partido. Además, no dejó afuera sus emociones por poder festejar con el diez de la selección: "Abrazarme con Lio, uno de mis idolos que lo miraba por la tele cuando era chico, y jugar con él, compartir con él en un mundial, es muy especial para mi y estoy muy emocionado y agradecido por la persona que es".