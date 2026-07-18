Épico: Inglaterra venció a Francia en un partidazo con diez goles y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Los Tres Leones ganaron 6-4 en un partido electrizante por el tercer puesto. Bukayo Saka fue la gran figura con un hat-trick y Jude Bellingham sentenció el resultado en tiempo de descuento.

Inglaterra venció a Francia y finalizó tercera en el Mundial 2026.

Inglaterra venció este sábado 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. Los Tres Leones dominaron ampliamente durante la primera mitad, resistieron la reacción francesa en el complemento y cerraron su participación con Bukayo Saka como gran figura. Es el partido en esta instancia con más tantos de la historia.

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El conjunto inglés necesitó apenas tres minutos para abrir el marcador. Declan Rice recibió sobre el sector derecho y sacó un remate desde afuera del área para establecer el 1-0. A los 18, el mediocampista ejecutó un tiro de esquina y Ezri Konsa apareció en el centro del área para ampliar la ventaja de cabeza.

Inglaterra aprovechó los espacios que dejó su rival y volvió a golpear a los 37 minutos. Tras un contraataque conducido por Marcus Rashford, Saka definió de zurda para marcar el tercero. El atacante volvió a aparecer en tiempo de descuento: recibió un pase en profundidad de Eberechi Eze y convirtió desde afuera del área para cerrar el primer tiempo con un contundente 4-0.

Francia reaccionó, pero Inglaterra resistió Francia salió con otra actitud después del descanso y rápidamente comenzó a reducir la diferencia. A los 48 minutos, Kylian Mbappé recibió una asistencia de Michael Olise y definió de zurda para conseguir el primer descuento. Seis minutos después, el delantero habilitó a Bradley Barcola, quien puso el 2-4 con un remate junto al palo izquierdo.

La reacción de Les Bleus continuó a los 66 minutos. Olise volvió a encontrar a Mbappé y el capitán francés convirtió su segundo gol de la tarde para dejar a su equipo a solamente un tanto del empate.

Cuando Francia presionaba en busca del 4-4, Inglaterra recuperó aire gracias a Saka. El delantero convirtió un penal a los 86 minutos, completó su hat-trick y estableció el 5-3. El encuentro todavía reservaba dos emociones para el tiempo de descuento. Ousmane Dembélé culminó un contraataque a los 96 minutos y volvió a acercar a Francia, pero apenas un minuto después Jude Bellingham marcó un golazo y sentenció el 6-4 definitivo. De esta manera, Inglaterra cerró su participación con una victoria y se quedó con el último lugar del podio. Francia, por su parte, terminó el Mundial en la cuarta posición después de protagonizar una reacción que no alcanzó para revertir una primera parte para el olvido.