"Acá viene el campeón de la gente": el emotivo video de la AFA en la previa de la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La entidad publicó un mensaje motivacional acompañado por imágenes de la Selección argentina. La pieza reivindica al equipo de Lionel Scaloni, a Lionel Messi y a distintos símbolos de la identidad nacional.

La AFA publicó una arenga antes de la final ante España.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales un emotivo video para acompañar la expectativa de los hinchas.

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La pieza presenta una sucesión de imágenes de la Selección argentina y comienza con una reivindicación al vigente campeón: “Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”.

El relato también destaca la presencia de Lionel Messi, a quien define como “el mejor del planeta” y “el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”.

El emotivo mensaje de la AFA antes de la final A lo largo del video aparecen referencias a los clubes de barrio, los asados, las reuniones familiares y la manera en la que los argentinos viven cada partido: “Acá viene la familia, los asados y las juntadas, y los que gritan el gol como si el mundo se acabara”.

“Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”, continúa la arenga, que repasa el recorrido de un equipo que alcanzó su quinta final consecutiva.

El mensaje también recuerda a Diego Maradona, René Favaloro y los combatientes de Malvinas, además de recuperar la figura de José de San Martín para representar el espíritu de lucha de la Selección. “Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañas sanmartinianas, los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir”, expresa el video. La publicación termina con una frase dirigida a todos los argentinos antes del partido decisivo: “Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo”.