El ex jugador de Boca, Ignacio Ezequiel Fernández, tuvo un debut frustrado con la camiseta del Bayer Leverkusen, al ser expulsado a los 14 minutos de haber ingresado en el partido. El jugador de 23 años había entrado desde el banco de suplentes para ocupar la mitad de la cancha, luego de que Robert Andrich también viera la tarjeta roja.
Equi Fernández fue expulsado en su estreno con el Bayer Leverkusen por la Bundesliga
El ex Boca debutó en su nuevo club pero solo jugó 14 minutos: doble amarilla y roja en la victoria del Leverkusen ante Eintracht Frankfurt.
-
Fue parte de la época dorada de Boca, la depresión lo alejó del fútbol y hoy quiere volver
-
Miguel Ángel Russo volvió a Boca: estuvo presente en la práctica en la Bombonera
A pesar de terminar con dos jugadores menos, el Leverkusen supo resistir el 2-1 y hasta logró liquidar el partido en la última, dejando el marcador en un 3-1 final, ante el Eintracht Frankfurt.
La expulsión de Equi Fernandez en su debut con el Bayer Leverkusen
Este viernes, a los 78 minutos, Equi Fernández vio la primera amarilla de Deniz Aytekin. El árbitro entendió que el manotazo al aire, tras no recibir una falta clara, merecía sanción. La jugada había sido un choque fuerte contra la línea de costado que lo tiró al piso, pero que increíblemente no fue cobrada. En lugar de infracción, se llevó la amonestación que lo dejó condicionado.
Ya en el descuento, a los 92’, llegó la acción más polémica de la noche. En su propio campo, presionó al argelino Fares Chaibi y se tiró a barrer, aunque levantó los pies antes de llegar a tocarlo. Pese a eso, el árbitro cobró la falta y le mostró la segunda amarilla. Con su rival exagerando la caída, el argentino no tuvo otra salida que aceptar la expulsión y marcharse a los vestuarios antes del final.
Dejá tu comentario