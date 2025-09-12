Equi Fernández fue expulsado en su estreno con el Bayer Leverkusen por la Bundesliga







El ex Boca debutó en su nuevo club pero solo jugó 14 minutos: doble amarilla y roja en la victoria del Leverkusen ante Eintracht Frankfurt.

Equi Férnandez jugó solo 14 minutos en su debut y fue expulsado a pesar de la victoria del Bayer Leverkusen.

El ex jugador de Boca, Ignacio Ezequiel Fernández, tuvo un debut frustrado con la camiseta del Bayer Leverkusen, al ser expulsado a los 14 minutos de haber ingresado en el partido. El jugador de 23 años había entrado desde el banco de suplentes para ocupar la mitad de la cancha, luego de que Robert Andrich también viera la tarjeta roja.

A pesar de terminar con dos jugadores menos, el Leverkusen supo resistir el 2-1 y hasta logró liquidar el partido en la última, dejando el marcador en un 3-1 final, ante el Eintracht Frankfurt.



Equi Férnandez, debuto en Boca en 2022, siendo una de las apuestas del club, proveniente de las inferiores. Luego de casi 100 partidos en el club, había emigrado en 2024 al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, por u$s15 millones, una operación extraña que parecía hacer retroceder la carrera del prometedor mediocampista. Sin embargo, luego de un año en la exótica liga, fue transferido el pasado 4 de agosto al Bayer Leverkusen por u$s23 millones, ahora sí dando un gran salto de calidad.



La expulsión de Equi Fernandez en su debut con el Bayer Leverkusen Este viernes, a los 78 minutos, Equi Fernández vio la primera amarilla de Deniz Aytekin. El árbitro entendió que el manotazo al aire, tras no recibir una falta clara, merecía sanción. La jugada había sido un choque fuerte contra la línea de costado que lo tiró al piso, pero que increíblemente no fue cobrada. En lugar de infracción, se llevó la amonestación que lo dejó condicionado.

Ya en el descuento, a los 92’, llegó la acción más polémica de la noche. En su propio campo, presionó al argelino Fares Chaibi y se tiró a barrer, aunque levantó los pies antes de llegar a tocarlo. Pese a eso, el árbitro cobró la falta y le mostró la segunda amarilla. Con su rival exagerando la caída, el argentino no tuvo otra salida que aceptar la expulsión y marcharse a los vestuarios antes del final.