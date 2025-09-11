Miguel Ángel Russo volvió a Boca: estuvo presente en la práctica en la Bombonera

Finalmente, el entrenador regresó este jueves a los entrenamientos de Boca, tras unos días complicados en los que tuvo que ser internado.

Gran noticia en el mundo Boca: Miguel Ángel Russo se reintegró a los entrenamientos este jueves. El entrenador de 69 años volvió a ponerse activamente a cargo de las prácticas del plantel luego de 10 días complicados, en los que estuvo internado por una infección urinaria y luego pasó varios días en reposo en su hogar.

Durante los últimos partidos de su equipo, se lo vio a Russo agotado físicamente, pasando la mayor parte sentado cerca del campo de juego. A comienzos de la semana pasado se sometió a estudios, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni. Luego, su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura , ante Rosario Central de visitante, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

La dirigencia de Boca tomó una particular decisión con las concentraciones del plantel, debido a que buscan que no se filtren intimidades del vestuario y que sus futbolistas no sufran distracciones innecesarias.

En cuestión, es por eso que prohibieron el ingreso de los peluqueros a la concentración .

“Hubo una decisión y a la concentración no entran más los peluqueros. Chau peluqueros”, comentó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental.

“La idea es que estén todos mentalizados 100% en el partido”, continuó explicando uno de los motivos de la decisión.

Este domingo, Boca jugará contra Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize está de racha: ganó sus últimos tres partidos y está a dos puntos del líder de su zona, Barracas Central. Por su parte, Central está quinto en su grupo, aunque con un partido menos, y ambos se están disputando dos de los tres cupos a la próxima Copa Libertadores con River. El Millonario tiene 46 unidades mientras que Boca y Central tienen 45, que son los otros dos que estarían clasificando para la Copa del próximo año.