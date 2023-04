"Este es el River de la gente", afirmó Demichelis tras el triunfo agónico ante Newell's

"Es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental, que no deja de apoyar y que así lo hará el próximo miércoles" , dijo Demichelis a TyC Sports en clara referencia al compromiso ante Sporting Cristal de Perú por el segundo partido del grupo D de la Copa Libertadores .

"No sé si fuimos justos merecedores de la victoria. Hay que mantener a humildad. Hay que seguir, todavía no se ganó nada, pero da tranquilidad haber ganado los últimos partido sin que nos conviertan. A la gente le digo que hay que ser cauto, no hay ningún campeón con 30 puntos. Falta muchísimo", indicó el exdefensor de River y el seleccionado argentino.