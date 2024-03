Exjugador de Tigres denunció arreglo en la final de la Libertadores 2015 que ganó River

"Si ganábamos el primer partido 4 a 0 no íbamos a ser campeones, porque el mexicano entra como invitado. Yo creo que es un trato de amigos. Nosotros llegamos a la final e imagínate para la Conmebol llevar un equipo al Mundial de Clubes como subcampeón, ¿cómo explica?" , expresó Sóbis , 9 años después de perder la final de manera contundente en el Estadio Monumental.

Tigres perdió el partido decisivo ante River en el Monumental luego de empatar sin goles en la ida, por lo que no pudo alzar el trofeo pese a contar con un plantel repleto de futbolistas de jerarquía.

image.png

"Me acuerdo que André (Pierre-Gignac) no podía jugar, casi pierde el dedo de los pisotones del primer partido. Y después, el árbitro se reía de nosotros. Está bien, adentro de la cancha estábamos nosotros y aceptamos lo que diga la gente de Tigres pero no íbamos a ganar", terminó su descargo el brasileño en un mar de lágrimas.