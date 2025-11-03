Faustino Oro, el niño argentino que eliminó a un gran maestro croata y dio el primer golpe en la Copa Mundial de ajedrez







El prodigioso joven fue el único argentino en avanzar a la segunda fase de la cita máxima de la disciplina.

El talentoso Faustino Oro volvió a sorprender en el mundo del ajedrez, al avanzar a la segunda ronda de la Copa Mundial ante un rival de 37 años de edad.

En la Copa Mundial de Ajedrez, el argentino de 12 años Faustino Oro dio el primer golpe del torneo, eliminando en la primera ronda al experimentado gran maestro croata Ante Brkic, de 37 años, que lo aventajaba en más de ochenta puntos en el ranking Elo internacional.

A diferencia de mundiales en otras disciplinas, en el Ajedrez la Copa Mundial se disputa con un formato similar al del tenis. Los jugadores clasificados se enfrentan en partidas individuales de los cuales hay un ganador y por consecuencia uno que pasa de ronda y otro queda eliminado.

Son dos partidas a un ritmo de juego clásico. Todos los ganadores de la primera vuelta se enfrentan de nuevo en la segunda ronda y así sucesivamente hasta llegar a un único ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1985375863781666899?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985375863781666899%7Ctwgr%5Ebc4d564e14ae7c3f5e4e3bc5a85e293303b2c93f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Fajedrez%2Ffaustino-oro-elimino-a-un-gran-maestro-croata-y-dio-el-primer-golpe-en-la-copa-mundial-nid03112025%2F&partner=&hide_thread=false Este lunes se definió la partida con victoria de Faustino Oro ante el Gran Maestro croata Ante Brkic.



Pasó a ronda 2 y enfrentará a otro GM, Vidit Gujrathi.



Diego Flores, en tanto, cayó ante Denis Makhnev y quedó eliminado.pic.twitter.com/TsZGBqXT91 — Cristian Brossy (@CristianHB77) November 3, 2025 En este edición, disputada en Goa, India, tres jugadores argentinos disputaron también la primera ronda del campeonato, aunque con finales no tan felices como los de Oro: Llan Schneider de 2416 de ranking, fue vencido por el serbio Alexsandar Indjic , gran maestro de 2618, por 1 ½ a ½ . También Diego Flores fue eliminado por el kazajo Denis Makhnev, pero ya en el desempate de rápidas, luego de empatar en las clásicas.

El dificilísimo rival que deberá enfrentar Faustino Oro: el niño maravilla del ajedrez argentino Para poner en contexto el logro, de los 206 jugadores que iniciaron esta Copa del Mundo, Faustino Oro partió como preclasificado número 147. Su rival de primera ronda, Ante Brkic, figuraba en el puesto 110, y su próximo oponente, el indio Santosh Vidit, se ubica en el 19.

Lo que consiguió Oro es prácticamente un milagro: un chico de doce años superando a un gran maestro con décadas de trayectoria. Este martes tendrá por delante un desafío muchísimo más difícil, Vidit, con un 2716 de puntaje Elo, integra el grupo de élite del ajedrez mundial —todo jugador por encima de los 2700 puntos pertenece a esa categoría—. Si Oro logra equilibrar las dos partidas clásicas y forzar el desempate en partidas rápidas, se le abriría una oportunidad única de seguir marcando historia.

Temas Oro

argentinos

ajedrez