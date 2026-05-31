Una por una: día y horario del debut de todas las selecciones sudamericanas en el Mundial 2026

Los conjuntos de la Conmebol llegan en distintos contextos a la Copa del Mundo y su debut es esperado con ansias por millones de fanáticos.

El Mundial 2026 apunta a ser la edición más ambiciosa en la historia del torneo más importante del fútbol . Por primera vez habrá tres países organizando la competencia y también se ampliará el cupo de participantes, que pasará de 32 a 48 selecciones en busca de quedarse con el trofeo.

Sudamérica se dio el lujo de tener por primera vez seis combinados nacionales en la Copa del Mundo , que podrían haber sido siete si Bolivia superaba el repechaje. Además del actual campeón defensor, Argentina, también estarán Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador que buscarán brindar un gran espectáculo en Estados Unidos, México y Canadá.

Todas estas naciones buscarán ser protagonistas durante el Mundial 2026, aunque lleguen en contextos no tan favorables como la Celeste o la Canarinha. Con la esperanza de sorprender a varios candidatos de Europa o de otros continentes, el debut de estos equipos podría marcar el camino durante la competencia.

La Albiceleste llega como la actual campeona y tiene una zona bastante favorable por la diferencia de jerarquía que tendrá en comparación con sus rivales. Los dirigidos por Lionel Scaloni compartirán el Grupo J con Austria, Jordania y Argelia.

Scaloni FIFA Argentina buscará su cuarta estrella en la competencia. FIFA

Argentina se medirá en el estreno ante los africanos, el martes 16 de junio a las 22:00, en Arrowhead Stadium, que durante el Mundial 2026 será la sede de Kansas City.

Brasil

El cinco veces campeón del mundo llega al Mundial 2026 sin chapa de candidato, más allá de ser el más ganador en la historia del torneo. Pese a contar con una eminencia en el banco de suplentes como Carlo Ancelotti, ni eso alcanza para equilibrar la balanza a su favor en la previa del certamen.

Ancelotti CBF Brasil no llega como uno de los máximos candidatos, algo que no es normal en el torneo. CBF

Brasil integrará el Grupo C, en el que estarán Haití, Escocia y Marruecos. Estos últimos serán los oponentes en el debut y protagonizarán un duelo que marcará el camino en la zona, ya que ambos son candidatos a quedar punteros.

El choque será el sábado 13 de junio a las 19:00, en el MetLife Stadium de la sede de New York/New Jersey, que también cuenta con el condimento especial de ser el escenario de la final del 19 de julio.

Uruguay

Con Marcelo Bielsa a la cabeza, la Celeste llega en un contexto de mucha presión. La apuesta por el entrenador argentino empezó bien, pero una serie de malos resultados y conflictos con viejas glorias como Luis Suárez y Edinson Cavani, además de la decisión de excluir a Nahitan Nández de la lista final, crearon una atmósfera pesada de cara al Mundial 2026.

Además, integrar el Grupo H junto a Arabia Saudita, España y Cabo Verde hace que un traspié en el estreno complique mucho el panorama. Los árabes serán los oponentes en el debut, que será el lunes 15 de junio a las 19:00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Bielsa AUF Uruguay sumó varios escándalos en la previa del Mundial 2026. AUF

Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de perder hace dos años la final de la Copa América ante Argentina, por lo que el Mundial 2026 será la forma de buscar revancha e intentar levantar por primera vez el título en su historia. Con James Rodríguez en sus últimas participaciones con esta camiseta y Luis Díaz en un gran momento, apuestan a ser una de las sorpresas del torneo.

James Lucho FIFA Colombia sueña con hacer una gran Copa del Mundo. FIFA

A su favor tendrán el hecho de no integrar una zona complicada, ya que sus rivales en el Grupo K serán República Democrática del Congo, Portugal como rival más difícil y Uzbekistán. Ante estos últimos tendrán el partido que marcará su debut en la competencia, el miércoles 17 de junio a las 23:00, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ecuador

Los dirigidos por Sebastián Beccacece no irán al Mundial 2026 a esperar pasar como mejores terceros ni nada por el estilo. Con varios jugadores de gran presente en Europa y mucha juventud dispuesta a dar lo suyo para dejar a la Tricolor entre los equipos más fuertes del certamen, no quieren ser considerados una especie de “Cenicienta” pese a nunca haber sido campeones.

Ecuador FIFA Ecuador llega con un plantel plagado de jerarquía internacional. FIFA

Ecuador integrará el Grupo E, donde habrá un rival complicado como Alemania, un debutante como Curazao y otro que regresa a la competencia como Costa de Marfil. Los africanos marcarán el camino de los sudamericanos en el torneo, ya que serán el oponente en el debut, que será el domingo 14 de junio a las 20:00, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Paraguay

La Albirroja volverá a disputar este torneo en el Mundial 2026, después de muchas ausencias y un importante recambio generacional. Además, el arribo de Gustavo Alfaro fue clave para que este grupo consiguiera dejar atrás las imágenes de años anteriores y llegar con la esperanza de ser un equipo que dará pelea durante todo el certamen.

Alfaro Cuenta de X: @Albirroja Alfaro sueña con hacer historia con Paraguay en el Mundial 2026. Cuenta de X: @Albirroja

Paraguay formará parte del Grupo D, en el que estarán Australia, Turquía y Estados Unidos, uno de los países organizadores. Justamente, este será su rival en un estreno que lo obligará a oficiar de visitante en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el viernes 12 de junio a las 22:00.