Alerta en Boca: Milán quiere a Leandro Paredes y está listo para hacer una oferta + Agregar ámbito en









El gigante italiano le comunicará en las próximas horas su propuesta al Xeneize y al jugador que regresó hace un año al club.

Paredes regresó a Boca en julio de 2025, poco después del Mundial de Clubes. @leoparedes20

Se encienden las alarmas en Boca. Milan hará una oferta por Leandro Paredes, el campeón del mundo y capitán del Xeneize, para llevarse al mediocampista en este mercado de pases y le enviará la propuesta al club y al futbolista en las próximas horas.

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El nacido en San Justo regresó hace un año al conjunto de la Ribera, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, y se lo ve cada vez más comprometido con el grupo y con el club, por lo que una salida en medio de la competencia no parece posible. Incluso el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Universidad Católica que terminó con la eliminación de Boca, lo jugó lesionado aún sabiendo que eso podría suponer un peligro para su participación en el Mundial.

La posibilidad de una oferta del Milán encendió las alarmas en los hinchas de Boca. Todavía se desconoce el monto que Milán estaría dispuesto a desembolsar por el jugador, pero según ESPN sería enviada en las próximas horas. De hacerlo primero debería primero lograr un acuerdo con Boca y luego recibir el visto bueno del futbolista.

El capitán de Boca en la victoria 1-0 ante Estudiantes en el que el Xeneize hizo de local en el estadio de Huracán. @leoparedes20 El fuerte recambio en el mercado de pases de Milán Bajo la conducción de Rúben Amorim, el nuevo técnico que llegó durante el receso, el Rossonero atravesó una profunda renovación. El portugués Gonçalo Ramos, hasta ahora la mayor inversión, fue comprado desde Paris Saint-Germain por más de 70 millones de euros. Por una cifra cercana a los 30 millones de euros también incorporó al español Mario Gila de Lazio y al francés de 20 años Sankhoun Diawara que arriba desde el recién ascendido a la Ligue 1, Troyes.

Además de las compras, Milan recuperó a Francesco Camarda por la claúsula de recompra desde Lecce y extendió por un año el contrato de Luka Modric, quien renovó a pesar de no haber alcanzado el objetivo principal de clasificar a la Champions League.

También se fueron varios jugadores: Álex Jiménez fue comprado por Bournemouth y cedido a Fiorentina, Álvaro Morata fue fichado definitivamente por Como, Lorenzo Colombo por Genoa y Tommaso Pobega por Bologna, por otro lado, Niclas Füllkrug volvió a West Ham tras su préstamo. De esa manera, el club registró 44,5 millones de euros en ingresos. Su último club en Europa fue Roma donde disputó 135 partidos y acumuló 13 goles y 11 asistencias. @leoparedes20 La trayectoria de Leandro Paredes por Europa El mediocampista de 32 años podría tener con Milan su última chance para volver a uno de los grandes equipos de Europa y competir en las grandes ligas del mundo. En Italia Paredes pasó por Roma, Empoli, Juventus y un breve paso por Chievo Verona (jugó un solo partido). Entre todos esos equipos acumuló 204 encuentros, 16 goles y 13 asistencias. Además, jugó en el Zenit ruso y en Paris Saint-Germain de Francia. Paredes lo manifestó en varias ocasiones: su deseo es quedarse y conseguir un título importante con Boca. Las próximas horas serán claves para saber si el Xeneize está dispuesto a desprenderse del jugador y si el futbolista está dispuesto a abandonar el club que lo vio crecer.