La tecnología térmica que utiliza Boca para recuperar el campo de juego de la Bombonera + Agregar ámbito en









Se develó cómo la dirigencia del club busca agilizar los plazos del campo de juego de su estadio con tecnología térmica. Cabe recordar que lo hace en el marco de la mudanza de su localía.

La tecnología térmica que utiliza Boca para recuperar el campo de juego de la Bombonera

Las constantes e intensas precipitaciones que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días impactaron de lleno en la puesta a punto del campo de juego de la Bombonera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Frente a la persistente falta de sol, la dirigencia del “Xeneize” decidió poner en funcionamiento un sistema de lámparas de calor para acelerar el secado y la recuperación de la superficie, que se utilizó en el Mundial 2026 aunque en aquella ocasión el color de la luz era azul y roja en los estadios techados.

BOMBONERA



Aunque es más que probable que el partido con Recoleta sea en Huracán, no está descartado todavía que se pueda jugar en la Bombonera. Los trabajos son permanentes, con las famosas lámparas de calor y los cancheros supervisando todo. pic.twitter.com/cozBKHc2A7 — Gonzalo Suli (@gonzalosuli) August 6, 2026 La tecnología fue desplegada principalmente sobre el sector de los palcos, la franja del terreno que suele presentar mayores complicaciones por la sombra y la acumulación de humedad. Este tipo de artefactos, de uso habitual en recintos del exterior, busca simular la luz solar directa para estimular el crecimiento del césped a través de fototerapia.

Mudanza confirmada a Parque Patricios y la incógnita en la Copa A raíz del estado del terreno, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no podrá actuar en su estadio este fin de semana y volverá a trasladar su localía al Tomás Adolfo Ducó. En el estadio de Huracán, donde viene de superar a Estudiantes de La Plata, Boca recibirá este sábado a Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

De cara al compromiso internacional por la Copa Sudamericana frente a Recoleta por los octavos de final, la sede sigue sin confirmarse. Si bien la prioridad del club es volver a abrir las puertas de la Bombonera para el cruce de ida, la opción de retornar a la cancha de Parque Patricios se mantiene como una alternativa firme según la evolución del clima y del terreno de juego.