Ferrari planea contratar a Christian Horner, despedido de Red Bull, para dar un golpe en la Fórmula 1







La histórica escudería italiana quiere revolucionar la Fórmula 1 en 2026 y sumar al director que supo ser campeón mundial muchas veces con Red Bull.

Ferrari planea contratar a Christian Horner, despedido de Red Bull, para dar un golpe en la Fórmula 1

Tras otra decepcionante temporada, la directiva de Ferrari comenzó a pensar en 2026 y ya analiza cambios importantes. De cara a un año que tendrá un nuevo reglamento en la Fórmula 1, la escudería italiana planea cambiar al director de equipo y dar un golpe sobre la mesa: su objetivo es contratar a Christian Horner.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ambioso plan de Ferrari sería sumar a Horner, histórico director de Red Bull, tras su despido del equipo de bebidas energizantes a mediados de este año. El británico era el más antiguo en su cargo, con 20 años, en los que logró nada menos que 14 títulos mundiales (8 de pilotos y 6 de constructores).

Según medios europeos cercanos a Ferrari, Horner es el principal candidato para reemplazar a Fred Vasseur al frente del equipo de Maranello.

image Fred Vasseur sería reemplazado en Ferrari por Christian Horner.

El motivo por el que salió esta información es que el martes se confirmó un acuerdo extrajudicial entre Christian Horner y su ex asistente, la mujer que había presentado una denuncia contra él por conducta inapropiada. Según fuentes citadas por el medio, ella recibirá más de tres millones de euros tras el arreglo, lo que deja sin efecto el juicio previsto para enero.

La decisión de sumar a Horner refleja la intención de Ferrari de potenciar su estructura técnica y directiva con figuras de experiencia dentro del paddock. Vale destacar que el inglés también fue vinculado en las últimas semanas a otros equipos, como Alpine, Haas o Cadillac (tendrá su debut en la "Máxima" en 2026).