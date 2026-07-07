Los festejos por el triunfo de la Argentina terminaron con incidentes y decenas de detenidos en todo el país

Las celebraciones por la victoria ante Egipto derivaron en enfrentamientos con la Policía en el Obelisco, Córdoba, Mar del Plata y Tucumán.

Más de 350 oficiales desplegaron un cordón que interrumpió el paso de la Avenida 9 de Julio y dispersó la concentración.

Los festejos por la agónica victoria de la Selección Argentina ante Egipto , que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 , terminaron empañados por graves incidentes en distintos puntos del país: hubo enfrentamientos con la Policía, heridos y decenas de detenidos en el Obelisco, Córdoba, Mar del Plata y Tucumán.

En el centro porteño, la jornada dejó 19 detenidos y nueve heridos ; en la capital cordobesa, los disturbios en la zona del Patio Olmos derivaron en 42 aprehensiones ; mientras que en Mar del Plata y San Miguel de Tucumán las fuerzas de seguridad debieron responder con balas de goma y gases lacrimógenos a los ataques de grupos de manifestantes.

Lo que comenzó como una fiesta multitudinaria en cada plaza y monumento del país se transformó, con el correr de las horas, en escenas de corridas, piedrazos y botellazos , con operativos policiales que se extendieron hasta la noche para restablecer el orden.

Luego de que miles de hinchas argentinos se congregaran en el Obelisco para festejar la victoria de la Selección nacional en el Mundial 2026, un grupo de más de 350 policías comenzó una represión contra los simpatizantes y cortó los festejos. Por los distrubios fueron detenidas 19 personas.

Los oficiales desplegaron un cordón que interrumpió el paso de la Avenida 9 de Julio y comenzaron a dispersar a los ciudadanos que se habían congregado en el monumento. El operativo generó corridas y piedrazos entre los efectivos y los hinchas.

Si bien por el momento se desconoce el motivo que habría desencadenado el enfrentamiento, aunque se detectaron incidentes entre los propios simpatizantes por presuntos robos, sumado al consumo de alcohol.

Mientras los agentes de policía desplegaban el operativo de seguridad, trabajadores del Gobierno de la Ciudad comenzaron a limpiar la zona, retirando vidrios que habían quedado en la calle.

Entre los aprehendidos, hubo detenidos tanto por arrojar objetos y botellas contra los efectivos, como por atentado y resistencia a la autoridad e intento de robo.

El SAME asistió a nueve personas, siete de ellas policías. El único trasladado fue un policía de 45 años, derivado al Hospital Churruca por una fractura de tabique nasal. No obstante, el organismo no registró intervenciones por descompensaciones.

Previo al operativo desplegado, entre la tarde y la noche se registraron incidentes entre los propios simpatizantes. Uno de esos episodios quedó registrado en videos que circularon por la red social X: se ve a un delincuente retirado del lugar bajo custodia de un grupo de efectivos, mientras la multitud albiceleste descarga su bronca contra él a puro insulto -"¡hijo de puta!" se cantó al unísono- y le arroja vasos y botellas al paso.

Entre los festejos, se registraron incidentes entre la propia hinchada.

Nada de eso frenó la marea de gente. A medida que avanzaba la tarde, la concentración no dejó de engrosarse y hacia las 19 todavía desembocaban en el centro porteño columnas de hinchas cargados de camisetas, banderas e instrumentos para sumarse al festejo.

Con la caída de la noche, cuando el grueso de la multitud comenzaba a desconcentrar, el operativo policial ganó intensidad. Entre los aprehendidos, al menos tres resultaron heridos en los choques con los efectivos.

42 detenidos por incidentes en Córdoba

El pase de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se celebró de manera multitudinaria en el centro de Córdoba, aunque la fiesta terminó empañada por graves incidentes en la zona del Patio Olmos, que derivaron en la detención de 42 personas.

42 DETENIDOS TRAS LOS INCIDENTES DURANTE LOS FESTEJOS POR EL TRIUNFO

DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



El ministro de Seguridad @QuinterosJP brindó precisiones sobre el operativo especial desplegado por la @PoliciaCbaOf durante los festejos en el sector del Patio Olmos y confirmó… pic.twitter.com/sbbSAM1pCz — Ministerio de Seguridad (@minsegcba) July 8, 2026

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, indicó que entre 15.000 y 20.000 personas se congregaron en el sector y explicó que el operativo había sido diseñado para prevenir episodios de este tipo.

Como resultado del despliegue en la capital cordobesa, además de las detenciones, se recuperaron tres teléfonos celulares y diversos elementos sustraídos de una joyería —entre ellos anillos, pulseras, una cadena, un dije y un reloj—, todo lo cual quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, un efectivo policial sufrió una lesión que no reviste gravedad.

Los incidentes en Córdoba dejaron 42 detenidos.

Tras los enfrentamientos, la Policía trabajó para restablecer el orden en la zona del Patio Olmos, donde quedaron visibles los daños ocasionados durante los disturbios y la gran cantidad de residuos acumulados tras los festejos.

Mar del Plata: enfrentamientos entre hinchas y la Policía empañaron los festejos por la clasificación argentina

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial tuvieron un lamentable desenlace en Mar del Plata, producto de disturbios entre un grupo de personas y la Policía, con piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos en pleno centro de la ciudad

El violento episodio se registró alrededor de las 18 de este martes en San Luis y 9 de Julio, en cercanías del Monumento al General San Martín, que estaba plagado de hinchas celebrando la épica victoria contra Egipto.

Aunque se desconocen los motivos que originaron el conflicto, las imágenes del hecho muestran a diferentes sujetos arrojando piedras contra efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que respondieron disparando balas de goma y lanzando gases lacrimógenos.

Utilizando árboles y otros vehículos como escudo, una significativa cantidad de personas atacó a las fuerzas de seguridad, que desde la ochava abrieron fuego contra la multitud. Además, conforme a los videos grabados por testigos, en diferentes ocasiones los involucrados tomaron las bombas de humo y se las devolvieron a los agentes, que aprehendieron a un hombre.

Los incidentes se habrían producido debido a que cerca de 30 jóvenes rompieron baldosas y cascotearon el móvil policial, destrozando una de sus ventanillas.

Incidentes en Tucumán: tres policías heridos

La fiesta popular por el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto terminó en un escenario de extrema violencia en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Miles de personas se habían congregado en la Plaza Independencia para celebrar, pero el clima festivo derivó en caos, corridas, botellazos y detonaciones.

El conflicto escaló cuando grupos de civiles iniciaron peleas callejeras en medio de la multitud y la Policía intervino para dispersarlos. Un sector de los presentes respondió con una lluvia de proyectiles y botellas de vidrio, lo que llevó a los efectivos a repeler la agresión con balas de goma. Las escaramuzas se extendieron de forma intermitente hasta pasadas las 18 y provocaron el pánico de familias enteras, que corrieron por las calles linderas para ponerse a salvo.

El saldo incluyó tres heridos entre las fuerzas de seguridad: dos agentes de la Policía de Tucumán y un efectivo de la Guardia Municipal, lesionados por botellas y piedras. Según información extraoficial, uno de ellos presenta una herida cortante en la frente y una efectiva sufrió politraumatismos y cortes en la cabeza. Los tres fueron derivados al Hospital Ángel C. Padilla, que emitirá un parte médico oficial en las próximas horas.

La calma llegó recién cuando Infantería avanzó en bloque, despejó el paseo público y montó un cordón para impedir nuevos accesos. El operativo terminó con al menos cinco aprehendidos en flagrancia por atentado y resistencia a la autoridad, puestos a disposición de la Justicia.