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7 de julio 2026 - 16:49

El Obelisco se llenó de hinchas tras la remontada de Argentina ante Egipto

Cientos de personas coparon el centro porteño luego del triunfo 3-2 de la Selección argentina, que dio vuelta un partido increíble y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Cientos de hinchas festejaron en el Obelisco tras la remontada de Argentina ante Egipto.

Cientos de hinchas festejaron en el Obelisco tras la remontada de Argentina ante Egipto.

La Selección argentina volvió a desatar la euforia en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la remontada 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, cientos de hinchas se acercaron al Obelisco para celebrar una clasificación que tuvo todos los condimentos: sufrimiento, reacción y festejo final.

El equipo de Lionel Scaloni perdía 2 a 0 y parecía quedar al borde de una eliminación inesperada. Sin embargo, la Argentina logró reponerse en el segundo tiempo y dio vuelta el resultado con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, autor del tanto definitivo a pocos minutos del cierre.

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La victoria, conseguida en Atlanta, tuvo una rápida réplica en el centro porteño. Como ocurre en cada gran triunfo de la Selección, el Obelisco volvió a convertirse en el punto de encuentro para los hinchas, que llegaron con camisetas, banderas argentinas y cánticos para celebrar el pase a los cuartos de final.

La alegría también se trasladó al subte, donde varios hinchas comenzaron a cantar y festejar apenas terminado el partido. En andenes y formaciones se vieron camisetas de la Selección, banderas argentinas y grupos de fanáticos que viajaban rumbo al centro porteño para sumarse a los festejos en el Obelisco.

Festejos en el Obelisco y corte en la 9 de Julio

Con el correr de los minutos, la concentración de fanáticos creció en la zona de Avenida Corrientes y 9 de Julio, donde se registró un corte total de los carriles del Metrobus a la altura del Obelisco.

En los videos se puede ver a cientos de personas ocupando la avenida, saltando y cantando en medio de un clima de fiesta. Entre banderas, camisetas de Messi y canciones de cancha, los hinchas celebraron una victoria que volvió a poner a la Argentina entre los ocho mejores del Mundial.

El festejo tuvo el tono de las grandes jornadas mundialistas: bocinazos, abrazos, celulares en alto y grupos de hinchas que fueron llegando al centro porteño apenas terminó el partido. La remontada ante Egipto, que comenzó con preocupación y terminó en desahogo, alimentó la ilusión de una Selección que sigue en carrera y se reafirma como una de las candidatas al título.

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