El Obelisco se llenó de hinchas tras la remontada de Argentina ante Egipto + Agregar ámbito en









Cientos de personas coparon el centro porteño luego del triunfo 3-2 de la Selección argentina, que dio vuelta un partido increíble y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Cientos de hinchas festejaron en el Obelisco tras la remontada de Argentina ante Egipto.

La Selección argentina volvió a desatar la euforia en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la remontada 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, cientos de hinchas se acercaron al Obelisco para celebrar una clasificación que tuvo todos los condimentos: sufrimiento, reacción y festejo final.

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El equipo de Lionel Scaloni perdía 2 a 0 y parecía quedar al borde de una eliminación inesperada. Sin embargo, la Argentina logró reponerse en el segundo tiempo y dio vuelta el resultado con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, autor del tanto definitivo a pocos minutos del cierre.

La victoria, conseguida en Atlanta, tuvo una rápida réplica en el centro porteño. Como ocurre en cada gran triunfo de la Selección, el Obelisco volvió a convertirse en el punto de encuentro para los hinchas, que llegaron con camisetas, banderas argentinas y cánticos para celebrar el pase a los cuartos de final.

La alegría también se trasladó al subte, donde varios hinchas comenzaron a cantar y festejar apenas terminado el partido. En andenes y formaciones se vieron camisetas de la Selección, banderas argentinas y grupos de fanáticos que viajaban rumbo al centro porteño para sumarse a los festejos en el Obelisco.

Festejos en el Obelisco y corte en la 9 de Julio Con el correr de los minutos, la concentración de fanáticos creció en la zona de Avenida Corrientes y 9 de Julio, donde se registró un corte total de los carriles del Metrobus a la altura del Obelisco.

En los videos se puede ver a cientos de personas ocupando la avenida, saltando y cantando en medio de un clima de fiesta. Entre banderas, camisetas de Messi y canciones de cancha, los hinchas celebraron una victoria que volvió a poner a la Argentina entre los ocho mejores del Mundial. Redes El festejo tuvo el tono de las grandes jornadas mundialistas: bocinazos, abrazos, celulares en alto y grupos de hinchas que fueron llegando al centro porteño apenas terminó el partido. La remontada ante Egipto, que comenzó con preocupación y terminó en desahogo, alimentó la ilusión de una Selección que sigue en carrera y se reafirma como una de las candidatas al título.