FIFA publicó su ranking de arqueros: Vozinha, de Cabo Verde, está entre los mejores

El arquero caboverdiano se enfrentará con Argentina el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final.

Vozinha fue el único que logró destacarse tanto en Posesión de la Pelota como Defensa del Arco.

La FIFA actualizó sus Power Rankings del Mundial 2026 y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Vozinha , arquero de Cabo Verde .

El capitán apareció entre los mejores rendimientos de la Copa del Mundo gracias a su desempeño durante la fase de grupos, en la que fue determinante para que su equipo consiguiera una clasificación histórica a los 16avos de final.

El reconocimiento llega en la previa del partido con Argentina . Este viernes 3 de julio se enfrentarán las selecciones en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en octavos.

Los FIFA Power Rankings , impulsados por Aramco, son un sistema de evaluación individual que el organismo estrenó durante el Mundial 2026 para medir el rendimiento de cada futbolista a partir de los datos que deja cada partido.

A diferencia de las estadísticas tradicionales, no se basa únicamente en goles, asistencias o atajadas, sino que analiza todas las acciones que realiza un jugador durante un encuentro para determinar cuál fue su influencia real en la jornada.

Cada futbolista recibe una puntuación de 0 a 10, siempre que haya disputado al menos 20 minutos. Esas calificaciones se actualizan después de cada partido y forman una clasificación general que refleja el rendimiento acumulado de todo el torneo.

Toda la información proviene exclusivamente de los datos oficiales recopilados por la FIFA, no de la opinión de periodistas, entrenadores o exfutbolistas.

Luego, esos registros son procesados por algoritmos desarrollados por el área de análisis de rendimiento del organismo, bajo la dirección de Arsène Wenger y el Grupo de Estudio Técnico de la institución.

Los jugadores de campo son evaluados en tres categorías:

Ataque: mide la capacidad para generar peligro y participar en acciones ofensivas decisivas en los momentos más importantes, como remates, desmarques, intervenciones dentro del área y jugadas que terminan en gol.

mide la capacidad para y participar en decisivas en los momentos más importantes, como remates, desmarques, intervenciones dentro del área y jugadas que terminan en gol. Creatividad: analiza la visión de juego y la capacidad para generar oportunidades para los compañeros mediante pases, asistencias o cambios de frente que rompen líneas defensivas rivales .

analiza la visión de juego y la capacidad para para los compañeros mediante pases, asistencias o cambios de frente que . Defensa: evalúa el trabajo sin pelota, como recuperaciones, anticipos, intercepciones, despejes, duelos ganados y otras acciones que ayudan a impedir ataques.

En el caso de los arqueros, la FIFA utiliza dos criterios:

Defensa del arco: mide el rendimiento bajo el arco. Se tienen en cuenta las atajadas , la dificultad de los remates recibidos, la cantidad de goles evitados, el dominio del área y las recuperaciones.

mide el rendimiento bajo el arco. Se tienen en cuenta las , la dificultad de los remates recibidos, la cantidad de goles evitados, el y las recuperaciones. Posesión del balón: analiza el aporte del arquero cuando su equipo tiene la pelota. Se evalúan la precisión en los pases, la capacidad para salir jugando desde el fondo, los envíos que superan la presión rival y las decisiones que ayudan a iniciar los ataques.

Los mejores arqueros del Mundial 2026 según la FIFA

Orlando Gill (Paraguay)

El arquero ocupa el primer puesto entre los mejores del Mundial gracias a sus actuaciones en la fase de grupos. La FIFA lo ubicó como el más destacado en la categoría Defensa del Arco, donde obtuvo una puntuación de 8,26.

Durante los tres partidos de la primera ronda en el Grupo D realizó 13 atajadas sobre 16 remates recibidos, registró 63 acciones de prevención de gol y terminó con dos vallas invictas, números que fueron determinantes para la clasificación de Paraguay.

El organismo también destacó su actuación en los 16avos de final frente a Alemania, donde volvió a ser figura al sostener a su selección durante el partido y atajar dos penales en la definición que le dieron el pase a la siguiente ronda.

Vozinha (Cabo Verde)

Vozinha fue el único que logró destacarse entre los mejores tanto con la pelota en los pies como debajo del arco.

El capitán de Cabo Verde terminó primero en la categoría Posesión del Balón, con una puntuación de 8,03, después de completar 91 de sus 130 pases y registrar 34 avances de línea, una estadística que refleja su capacidad para superar la presión rival e iniciar ataques desde el fondo.

Además, apareció entre los diez mejores en Defensa del Arco, donde obtuvo 7,33 puntos. Durante la fase de grupos realizó nueve atajadas sobre once remates recibidos, acumuló 52 acciones de prevención de gol y colaboró para que Cabo Verde solo recibiera dos tantos.

Su rendimiento fue clave para que la selección africana mantuviera el arco en cero frente a España y Arabia Saudita, resultados esenciales para conseguir la primera clasificación de su historia a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Ronwen Williams (Sudáfrica)

En los Power Rankings terminó segundo en la categoría Posesión del Balón, con una calificación de 7,64. Durante la fase de grupos completó 102 de 151 pases, realizó 24 avances de línea y consiguió 16 pases que superaron la presión rival, siendo una pieza clave en la salida desde el fondo de Sudáfrica.

Su aporte también fue importante en defensa, donde respondió con seis atajadas. En los 16avos de final frente a Canadá volvió a sobresalir al registrar 92 intervenciones con la pelota y 85 pases completados, la mayor cantidad para un arquero en un partido de un Mundial desde 1966.

Gregor Kobel (Suiza)

Gregor Kobel fue uno de los responsables del sólido rendimiento de Suiza en la fase de grupos. El arquero terminó segundo en la categoría Defensa del Arco, con una puntuación de 7,88.

Durante la primera fase realizó 11 atajadas sobre 13 disparos recibidos, acumuló 25 acciones de prevención de gol y aportó en la salida del equipo al completar 93 pases.

Su actuación más destacada llegó en el triunfo frente a Canadá, donde respondió con varias intervenciones decisivas en los minutos finales para asegurar la victoria y el primer puesto del Grupo B.

La FIFA también destacó a otros arqueros por sus actuaciones durante la fase de grupos. En la categoría Posesión del Balón completaron los primeros puestos Orjan Nyland (Noruega), Matej Kovar (República Checa) y el Edouard Mendy (Senegal).

En Defensa del Arco, detrás de Gill y Kobel aparecieron Alireza Beiranvand (Irán), Diogo Costa (Portugal) y Benjamin Asare (Ghana).

Argentina versus Cabo Verde: día, hora, sede y árbitro

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora Argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

La FIFA designó como árbitro principal al canadiense Drew Fischer, uno de los jueces de mayor trayectoria dentro de la CONCACAF. Habitualmente dirige encuentros de la Major League Soccer (MLS) y cuenta con experiencia en competencias internacionales como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la región.

Los asistentes serán Micheal Barwegen y Lyes Arfa, mientras que la mexicana Katia García será la cuarta árbitra. En el sistema de asistencia por video, la función de AVAR estará a cargo de Sandra Ramírez.

La Selección llega al cruce después de completar una fase de grupos con puntaje perfecto tras las victorias sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Cabo Verde, en cambio, protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial. El conjunto dirigido por Bubista avanzó por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo luego de igualar 0-0 con España, empatar 2-2 frente a Uruguay y cerrar la zona con otro 0-0 ante Arabia Saudita.