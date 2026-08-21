Se terminó el receso en la Fórmula 1 y ya comenzó la acción en el Gran Premio de Países Bajos, duodécima carrera de la temporada, en la que Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos con su Alpine.
Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo una discreta práctica antes de la clasificación para el Sprint
Volvió la competencia tras el receso de casi un mes. El pilarense busca sumar puntos y escalar en el campeonato de pilotos.
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En la única práctica que se corrió esta mañana antes de la clasificación para el Sprint, Colapinto terminó 13°, con un desempeño discreto. Los más rápidos fueron el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), y George Russel (Mercedes).
El pilarense llega a esta carrera en el 12° puesto del campeonato de pilotos con 19 unidades, mientras su compañero Pierre Gasly, marcha 10°, con 42. El francés ya tiene su asiento confirmado en la escudería para el año próximo.
El cronograma del GP de Países Bajos contará con la qualy para la Sprint, la Sprint, pactada a 24 vueltas, la clasificación para la carrera tradicional y, finalmente, el GP, a 72 giros.
La actividad comenzó este viernes con la Práctica Libre, desde las 7.30, mientras que la qualy para la Sprint será a las 11.30. Toda la acción podrá verse en vivo por Disney+ Premium y, en diferido una vez finalizadas las sesiones, por Fox Sports.
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