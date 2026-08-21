Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo una discreta práctica antes de la clasificación para el Sprint + Agregar ámbito en









Volvió la competencia tras el receso de casi un mes. El pilarense busca sumar puntos y escalar en el campeonato de pilotos.

El pilarense llega a esta carrera con 19 unidades en el campeonato de pilotos, mientras su compañero Pierre Gasly, marcha 10°, con 42 unidades. @AlpineF1Team

Se terminó el receso en la Fórmula 1 y ya comenzó la acción en el Gran Premio de Países Bajos, duodécima carrera de la temporada, en la que Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos con su Alpine.

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En la única práctica que se corrió esta mañana antes de la clasificación para el Sprint, Colapinto terminó 13°, con un desempeño discreto. Los más rápidos fueron el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), y George Russel (Mercedes).

El pilarense llega a esta carrera en el 12° puesto del campeonato de pilotos con 19 unidades, mientras su compañero Pierre Gasly, marcha 10°, con 42. El francés ya tiene su asiento confirmado en la escudería para el año próximo.

Getting set here in Zandvoort pic.twitter.com/Rq48WLYpG3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 21, 2026 El cronograma del GP de Países Bajos contará con la qualy para la Sprint, la Sprint, pactada a 24 vueltas, la clasificación para la carrera tradicional y, finalmente, el GP, a 72 giros.

La actividad comenzó este viernes con la Práctica Libre, desde las 7.30, mientras que la qualy para la Sprint será a las 11.30. Toda la acción podrá verse en vivo por Disney+ Premium y, en diferido una vez finalizadas las sesiones, por Fox Sports.