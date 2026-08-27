Renault actualizó en la región al Kwid, su citycar del segmento A, con una nueva evolución que apunta a mantenerlo competitivo dentro del grupo de los autos más accesibles del mercado. La renovación llega en un contexto donde la oferta crece y los modelos de origen chino ganan protagonismo en el rango de entrada.
Un citycar se renueva para seguir en la pelea por ser el auto 0km más accesible en el país
El hatchback chico recibe cambios de diseño y tecnología en Latinoamérica para sostener su competitividad frente al avance de nuevos rivales.
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El rediseño introduce cambios estéticos en la carrocería, con una imagen más alineada a los últimos productos de la marca. Se destacan una nueva parrilla, ópticas rediseñadas y llantas renovadas, además de la incorporación del actual emblema de Renault, en línea con su identidad global.
Más tecnología para sostener su posicionamiento en el país
En el interior, el Renault Kwid suma mejoras en equipamiento. Incorpora un tablero digital y una pantalla multimedia de mayor tamaño, junto a un sistema actualizado que mejora la conectividad. También presenta nuevos tapizados y detalles, aunque mantiene un enfoque simple, acorde a su propuesta de bajo costo.
A nivel mecánico no hay modificaciones. Sigue equipado con el motor naftero 1.0 de tres cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades, con foco en la eficiencia y el bajo consumo.
La producción continuará en plantas de la región, principalmente en Brasil y Colombia, desde donde se abastecerán los distintos mercados latinoamericanos. En la Argentina, su llegada está prevista para los próximos meses.
Con esta actualización, Renault busca que el Kwid conserve su lugar como uno de los modelos más accesibles, en un escenario donde la competencia se intensifica y obliga a renovar la propuesta para seguir vigente.