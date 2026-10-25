El argentino sufrió daños en su vehículo tras un toque con Arvid Lindblad y debió retirar el auto en la vuelta 37. El italiano de Mercedes ganó en Austin, escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen, y acaricia el campeonato.

Franco Colapinto abandonó el GP de EEUU por problemas en su Alpine y Antonelli quedó más cerca del título.

La Fórmula 1 entró este domingo en la recta decisiva de la temporada con el Gran Premio de Estados Unidos , que dejó un nuevo trago amargo para Franco Colapinto y una victoria clave para Kimi Antonelli . El argentino, que largó desde el último puesto por una penalización, tuvo una carrera complicada y debió abandonar en la vuelta 37 tras sufrir daños en su Alpine por un toque con Arvid Lindblad. En tanto, el italiano de Mercedes se impuso en Austin y quedó más cerca del campeonato.

Colapinto no pudo revertir las dificultades que arrastró desde el comienzo. El piloto de Alpine debió retirar su monoplaza tras el incidente con el británico Arvid Lindblad , de Racing Bulls, que dañó el costado derecho de su auto y comprometió su rendimiento.

Tras la competencia, el argentino lamentó lo ocurrido y reconoció las dificultades que atravesó durante el fin de semana. “Una carrera dura, difícil, muchos daños. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto, una pena” , expresó. Además, resumió su frustración por el resultado: “Fue un fin de semana duro. Un poco triste por la carrera de hoy” .

El piloto también explicó que había elegido largar con neumáticos duros para intentar una estrategia diferente a la de sus rivales, aunque la apuesta no dio resultado. “Mucho tráfico, me quedé muy trabado atrás de los Williams” , señaló.

El argentino sufrió daños en su Alpine tras un toque con Arvid Lindblad y debió retirar el auto en la vuelta 37. El italiano de Mercedes ganó en Austin, escoltado por Charles Leclerc y Max Verstappen, y acaricia el campeonato.

Colapinto también hizo referencia a la seguidilla de abandonos que atraviesa y reconoció la necesidad de revertir la situación. “Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras, así que nada, hay que cortar esta racha obviamente. Está siendo duro” , sostuvo.

Colapinto debió abandonar la carrera

El piloto argentino, de 23 años, comenzó la carrera con neumáticos duros y logró avanzar una posición en la largada. Sin embargo, durante las primeras vueltas tuvo dificultades para encontrar ritmo y perdió terreno frente a sus rivales.

En la quinta vuelta, Colapinto le informó por radio a su ingeniero que tenía problemas con el piso de su Alpine A526 y falta de velocidad en las rectas. Desde el equipo le indicaron que habían revisado el monoplaza y que, en principio, todo estaba en buenas condiciones.

Más adelante, el argentino intentó superar en reiteradas oportunidades a Carlos Sainz, de Williams, aunque el español logró conservar su posición. Colapinto buscaba avanzar en el clasificador cuando comenzó a sufrir la presión de Lindblad.

El momento decisivo llegó en la vuelta 26, cuando ambos pilotos tuvieron un contacto en la primera curva que provocó un trompo del argentino. Como consecuencia del incidente, el Alpine sufrió daños en un elemento aerodinámico del costado derecho, lo que perjudicó su rendimiento y la adherencia en pista.

| Así retiraba el auto Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos.



DNF para el argentino. Una pena pic.twitter.com/XMVuL3O6wi — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 25, 2026

Los comisarios deportivos investigaron la maniobra, pero la FIA confirmó que no impondría sanciones. Pese a los daños, Colapinto continuó en carrera y realizó una detención en boxes para cambiar neumáticos. Sin embargo, el problema aerodinámico persistió y el argentino perdió posiciones.

Finalmente, en la vuelta 37, Alpine le indicó que ingresara a boxes para retirar el monoplaza. De esta manera, Colapinto sumó un nuevo abandono y extendió a cuatro carreras su racha sin sumar puntos.

Antonelli ganó en Austin y acaricia el campeonato de la F1

En la punta, Kimi Antonelli mantuvo un ritmo competitivo desde el comienzo y logró controlar a sus principales perseguidores. El italiano se mantuvo entre los protagonistas de la carrera y recuperó el liderazgo en la vuelta 32, cuando superó a Charles Leclerc en la curva 12.

El tramo final tuvo una intensa disputa por los puestos del podio. Max Verstappen superó a Lando Norris y avanzó al segundo lugar, pero Leclerc también adelantó al británico y luego consiguió superar al neerlandés para quedarse con la segunda posición.

Antonelli cruzó la línea de llegada en la primera posición, seguido por Leclerc y Verstappen. El resultado le permitió dar otro paso en la lucha por el campeonato y acariciar el título, aunque la definición continuará en las próximas fechas.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó décimo y sumó un punto para la escudería francesa. La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de la Ciudad de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.