24 de agosto 2025 - 11:11

Franco Colapinto, a la espera de su regreso a la Fórmula 1: "Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones"

Lejos de desconectarse del deporte, el piloto argentino aprovechó el receso para dedicarse a entrenamientos complementarios, como ciclismo, pádel y motos de agua.

Franco Colapinto volverá a correr este próximo fin de semana

Desde este lunes, Alpine retomará el trabajo con el objetivo de optimizar el rendimiento en Zandvoort, un circuito histórico ubicado a pocos kilómetros de Ámsterdam, sobre la costa del Mar del Norte.

Informate más

El sentimiento de Franco Colapinto en la cuenta regresiva

colapinto

También compartió en Instagram momentos de relax con amigos a bordo de un barco y paisajes marítimos, además de un video en el que se lo ve fortaleciendo el cuello, un ejercicio fundamental para soportar la exigencia de la fuerza G en carrera.

“Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras, ¡dale, loco!”, escribió en una de sus publicaciones.

El tramo final de la temporada contará con diez competencias en las que Colapinto buscará mejorar los resultados y mostrar credenciales de cara a su futuro dentro de la Fórmula 1, aún incierto para 2026.

