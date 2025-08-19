El análisis de la Fórmula 1 sobre Alpine en la primera mitad de temporada 2025







La F1 publicó un informe en el que detalla la situación de la escudería francesa en en lo que va del campeonato actual.

El analisis de la F1 sobre Alpine en esta temporada.

La Fórmula 1 evaluó el desempeño de Alpine durante los primeros meses del campeonato 2025. El informe oficial de mitad de temporada reveló los puntos fuertes y débiles de la escudería francesa, que ocupa el último lugar en el campeonato de constructores con solo 20 puntos acumulados. Todos los puntos fueron obtenidos por Pierre Gasly, mientras que sus compañeros de equipo enfrentaron dificultades para sumar unidades.

El análisis destacó que el monoplaza de Alpine no alcanzó el nivel de rendimiento necesario para competir con los equipos rivales. Esta limitación técnica dejó a la escudería en la última posición de la clasificación, a pesar de los esfuerzos de sus pilotos. El mejor resultado de la temporada llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Gasly logró un sexto puesto que el piloto describió como "irreal" considerando las dificultades del auto.

La Fórmula 1 aclaró el contrato de Franco Colapinto en Alpine El sitio oficial de la Fórmula 1 precisó la situación contractual de Franco Colapinto. El piloto argentino llegó a Alpine como reemplazo de Jack Doohan, pero su continuidad más allá de 2025 sigue sin definirse. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, declaró que "el equipo decide si es carrera por carrera o toda la temporada", lo que indica que la permanencia de Colapinto no está garantizada a largo plazo.

El préstamo de Colapinto desde Williams abarca varias temporadas, aunque su rol como titular no está asegurado. Mientras tanto, Pierre Gasly renovó su contrato hasta 2026 y expresó optimismo sobre los cambios técnicos previstos para el próximo año. El francés trabaja con Briatore para asegurar un coche competitivo que permita al equipo aspirar a mejores posiciones en la clasificación.

El análisis de la Fórmula 1 sobre el rendimiento de Alpine El informe de mitad de temporada reveló que Alpine enfrentó problemas internos y deportivos. La escudería experimentó cambios en su estructura directiva, con la salida del director de equipo Oli Oakes a principios de año. Según la F1, esta inestabilidad organizacional sumada a las limitaciones técnicas del monoplaza afectaron el rendimiento general.

En el aspecto deportivo, Gasly lideró claramente el enfrentamiento interno contra sus compañeros de equipo. El francés superó a Doohan en 5 de 6 clasificaciones y a Colapinto en 6 de 8 oportunidades. En carreras, mantuvo una ventaja de 5 de 3 sobre el argentino. Sin embargo, el informe reconoció mejoras en el ritmo de Colapinto durante las últimas carreras en Canadá y Hungría. Para la fórmula 1, el mejor momento de Alpine en 2025 fue el sexto puesto de Gasly en Gran Bretaña. Este resultado contrastó con los peores momentos, como la descalificación del francés en China por bajo peso del coche. El equipo enfoca sus esperanzas en 2026, cuando incorporará los motores Mercedes y contará con Steve Nielsen como nuevo director general para consolidar su estructura de liderazgo.