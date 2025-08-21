Gabriel Boric se expresó durante la madrugada del jueves tras los incidentes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El mandatario calificó los hechos como graves y aseguró que su gobierno actuará para proteger a los compatriotas afectados.
Gabriel Boric cargó contra la Conmebol por los graves incidentes en Independiente-U de Chile
El presidente chileno repudió los incidentes en Avellaneda y ordenó acciones diplomáticas para asistir a los heridos y detenidos tras los enfrentamientos.
-
El comunicado de la Conmebol tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile: qué dice
-
Día de la Futbolista Argentina: por qué se celebra cada 21 de agosto
En su mensaje en la red social X, Boric afirmó que lo ocurrido está “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y enfatizó que “la justicia deberá determinar los responsables”.
Boric remarcó que “nada justifica un linchamiento”, en un fuerte rechazo a la violencia ocurrida en el estadio. Asimismo, indicó que instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a dirigirse personalmente a la comisaría donde permanecen los hinchas detenidos y al hospital en el que están internados los heridos, con el fin de resguardar la seguridad de los chilenos.
Qué dijo el embajador de Chile en la Argentina
El embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, confirmó durante la madrugada de este jueves que “hay al menos un chileno grave ingresado en un hospital, una persona de treinta y tantos años” tras los destrozos ocurridos en el estadio de Independiente.
El embajador también se refirió a los cerca de 90 hinchas de la Universidad de Chile que permanecen detenidos desde la noche del miércoles. “Estos detenidos tendrán la asistencia que sea necesaria de parte del consulado. Después, seguramente, saldrán en libertad, al margen de que alguno tenga imputación de un delito”, indicó.
Por último, Viera Gallo comentó sobre el operativo de seguridad implementado en el estadio: “La información que recabamos a través de la Cónsul General Andrea Concha y a través del coronel de Carabineros, el agregado de la Embajada, Claudio Donoso, quienes está en el estadio. Estuvieron preocupados, incluso de antes, para que existiera seguridad”.
Independiente - Universidad de Chile: Qué ocurrió en Avellaneda
El partido de vuelta de los octavos de final entre Independiente y la Universidad de Chile, en el que el equipo argentino buscaba revertir la serie para avanzar en la Copa Sudamericana, terminó marcado por uno de los episodios de violencia más extremos vistos en años en una cancha de fútbol.
Los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo y el partido fue suspendido de manera provisional. Mientras los oficiales y dirigentes evaluaban cómo continuar, los hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a retirarse de la tribuna paulatinamente. Cuando parecía que la situación se calmaba y el encuentro podía reanudarse, estalló la violencia más intensa.
La barra de Independiente irrumpió en la popular visitante, agrediendo brutalmente a los pocos hinchas chilenos que permanecían en el sector. Algunos resultaron apuñalados y uno, acorralado, cayó al vacío. Según fuentes oficiales, este episodio dejó inicialmente diez heridos, varios de ellos -extraoficialmente- en estado grave.
El saldo fue de al menos 18 heridos, uno de ellos de gravedad, y 110 detenidos. Los afectados fueron trasladados de urgencia al hospital Fiorito de Avellaneda.
Dejá tu comentario