Gabriel Boric cargó contra la Conmebol por los graves incidentes en Independiente-U de Chile







El presidente chileno repudió los incidentes en Avellaneda y ordenó acciones diplomáticas para asistir a los heridos y detenidos tras los enfrentamientos.

El presidente chileno Gabriel Boric se pronunció sobre los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América y pidió justicia para los hinchas agredidos. Reuters

Gabriel Boric se expresó durante la madrugada del jueves tras los incidentes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El mandatario calificó los hechos como graves y aseguró que su gobierno actuará para proteger a los compatriotas afectados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su mensaje en la red social X, Boric afirmó que lo ocurrido está “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y enfatizó que “la justicia deberá determinar los responsables”.

Embed Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025 Boric remarcó que “nada justifica un linchamiento”, en un fuerte rechazo a la violencia ocurrida en el estadio. Asimismo, indicó que instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a dirigirse personalmente a la comisaría donde permanecen los hinchas detenidos y al hospital en el que están internados los heridos, con el fin de resguardar la seguridad de los chilenos.

Qué dijo el embajador de Chile en la Argentina El embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, confirmó durante la madrugada de este jueves que “hay al menos un chileno grave ingresado en un hospital, una persona de treinta y tantos años” tras los destrozos ocurridos en el estadio de Independiente.

hincha ensangrentado Independiente U de Chile La barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante y agredió a varios hinchas chilenos. EFE El embajador también se refirió a los cerca de 90 hinchas de la Universidad de Chile que permanecen detenidos desde la noche del miércoles. “Estos detenidos tendrán la asistencia que sea necesaria de parte del consulado. Después, seguramente, saldrán en libertad, al margen de que alguno tenga imputación de un delito”, indicó.

Por último, Viera Gallo comentó sobre el operativo de seguridad implementado en el estadio: “La información que recabamos a través de la Cónsul General Andrea Concha y a través del coronel de Carabineros, el agregado de la Embajada, Claudio Donoso, quienes está en el estadio. Estuvieron preocupados, incluso de antes, para que existiera seguridad”. independiente En total, los enfrentamientos dejaron al menos 18 heridos y 110 detenidos. @gabrielcastrook Independiente - Universidad de Chile: Qué ocurrió en Avellaneda El partido de vuelta de los octavos de final entre Independiente y la Universidad de Chile, en el que el equipo argentino buscaba revertir la serie para avanzar en la Copa Sudamericana, terminó marcado por uno de los episodios de violencia más extremos vistos en años en una cancha de fútbol. Los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo y el partido fue suspendido de manera provisional. Mientras los oficiales y dirigentes evaluaban cómo continuar, los hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a retirarse de la tribuna paulatinamente. Cuando parecía que la situación se calmaba y el encuentro podía reanudarse, estalló la violencia más intensa. graves-incidentes-en-independiente-vs-universidad-de-chile_862x485 El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado. La barra de Independiente irrumpió en la popular visitante, agrediendo brutalmente a los pocos hinchas chilenos que permanecían en el sector. Algunos resultaron apuñalados y uno, acorralado, cayó al vacío. Según fuentes oficiales, este episodio dejó inicialmente diez heridos, varios de ellos -extraoficialmente- en estado grave. El saldo fue de al menos 18 heridos, uno de ellos de gravedad, y 110 detenidos. Los afectados fueron trasladados de urgencia al hospital Fiorito de Avellaneda.