Algunos feriados solo rigen a nivel local, como el del 22 de agosto en Buenos Aires, que genera confusión y dudas sobre su alcance real.

El 22 de agosto suma un nuevo descanso, pero no para todos: se trata de uno de los feriados locales que aplican solo en partes de Buenos Aires.

El calendario de feriados en Argentina suma una nueva oportunidad para descansar. Este viernes 22 de agosto de 2025 se convierte en un motivo ideal para una escapada, sobre todo para quienes viven en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Lo que muchos no saben es que este feriado no aplica a nivel nacional. Entonces, ¿qué ocurre exactamente con esa fecha? Acá te lo contamos en detalle.

Feriados (2) Este tipo de feriados, al ser determinados por la autoridad local, no afecta al resto del país. Por qué es feriado del viernes 22 de agosto de 2025 El viernes 22 de agosto no figura como feriado nacional, pero en el municipio de Adolfo González Chaves, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se conmemora su aniversario fundacional. Esto convierte la fecha en un feriado local con alcance solo dentro del partido.

Los habitantes de esta región disfrutan de un día no laborable, con festejos, actos oficiales y actividades comunitarias que reúnen a vecinos y visitantes. En el caso de González Chaves, el 22 de agosto tiene un valor histórico que se celebra con orgullo.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

