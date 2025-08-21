Wanda Nara aseguró que la China Suárez está embarazada: "Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo"







Al volver de Estados Unidos, la conductora y empresaria sorprendió con declaraciones sobre los rumores de embarazo de la China.

Sigue la novela entre Nara, Icardi y Suárez.

El regreso de Wanda Nara a la Argentina tras varios días en Estados Unidos acaparó todos los flashes y dejó declaraciones en torno a la China Suárez y la posibilidad de que esté embarazada.

Al ser consultada sobre la situación con su expareja, Nara no dudó en lanzar declaraciones certeras. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, soltó, dejando entrever que podría haber un embarazo y que la información vino de boca de Icardi. Como era de esperarse, el comentario encendió las redes y despertó la curiosidad general.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijos, ellos tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, aseguró respecto al supuesto embarazo de la actriz.

Wanda Nara y un mensaje para la China Suárez: "Todo lo que esta viviendo no es real" Momentos más tarde, con la voz quebrada y a las afueras del aeropuerto, Wanda quiso dejarle un mensaje a la China: “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima porque todo lo que va a vivir y muestra, no es real. Como mujer, soy empática y me compadezco, pero ojalá alguna ex lo hubiese hecho conmigo, nadie me anticipó nada. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”.

Y respecto al trato a sus hijas, expresó: “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagas es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”