San Lorenzo: Marcelo Moretti pone fin a su licencia y prepara su regreso a la presidencia







El presidente de San Lorenzo pidió finalizar su licencia y convocar a una reunión de la comisión directiva, luego de su escándalo por cobrar una coima.

Marcelo Moretti y la intención de retornar a su cargo como presidente de San Lorenzo.

Marcelo Moretti se había tomado licencia de su presidencia en San Lorenzo, luego de que se publicara una cámara oculta en la que se lo ve cobrando una coima de u$s25.000. Luego del escandaloso suceso, el presidente electo en diciembre de 2023 había decidido tomarse una licencia, "con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El periodo de licencia iniciado el 23 de abril luego del corto comunicado, culmino hoy, ya que Moretti envió un correo electrónico al club oficializando la finalización de la licencia, lo que le trae un nuevo problema a San Lorenzo y al resto de su Comisión Directiva, que deberá reunirse el próximo lunes.

Marcelo Moretti.jpg El pasado 23 de abril, Marcelo Moretti había pedido una licencia de su cargo luego de una cámara oculta en la que se lo ve cobrando una coima Archivo Ámbito San Lorenzo, con renuncias en puerta La presidencia de Moretti parecía prácticamente terminada luego de la filtración del video, aunque finalmente no fue así, al menos por ahora. Sin embargo, ante semejante escándalo y una situación que parece insostenible, este martes el vicepresidente interino, Julio Lopardo, renunció a su cargo como vicepresidente del club, aunque no a la Comisión Directiva.

Por su parte, el vocal titular del oficialismo, Javier Allievi, se sumó a la renuncia de Lopardo y podría profundizar aún más la crisis institucional, ante la posibilidad concreta de que el resto de los vocales también dejen sus cargos y la presidencia de Marcelo Moretti perezca definitivamente.

Qué tiene que pasar para que colapse la dirigencia de Marcelo Moretti Ante la posibilidad concreta de que la conducción del presidente de San Lorenzo pueda verse afectada, es importante recalcar en qué escenario la dirigencia del Ciclón podría colapsar. Para que esto ocurra, 16 vocales de la dirigencia deberían renunciar a sus cargos. Luego, se tendría que formar a una Comisión de Transición y, posteriormente, convocar a nuevas elecciones.