Gianni Infantino felicitó a la Argentina tras la final del Mundial 2026: cómo fue la carta que envió

El presidente de la FIFA destacó la campaña de la Selección argentina luego del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. En una carta dirigida a Claudio Tapia, elogió el trabajo del plantel, de Lionel Scaloni y de los hinchas, y aseguró que el futuro del fútbol argentino es "muy prometedor".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , envió una carta al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Tapia , para felicitar a la Selección argentina por el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026 , luego de la derrota por 1-0 frente a España en la final disputada en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey .

El mensaje fue difundido oficialmente por la AFA un día después de la definición del certamen y resaltó la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a lo largo de toda la competencia.

En el inicio de la carta, Infantino destacó el resultado obtenido por la Albiceleste y envió un mensaje de reconocimiento a todo el fútbol argentino por su participación en la Copa del Mundo.

"Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", expresó.

El presidente de la FIFA también valoró el desarrollo general del torneo disputado en Estados Unidos: "La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados", señaló.

El elogio para Lionel Scaloni, el plantel y los hinchas

En otro tramo de la carta, Infantino remarcó el papel que tuvo la Selección argentina en el éxito del campeonato. "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", escribió.

Además, pidió a Tapia que hiciera extensivo el reconocimiento a todos los integrantes de la delegación: "Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición".

El presidente de la FIFA también destacó el trabajo realizado por la selección durante todo el proceso mundialista.

"Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino", afirmó.

Finalmente, cerró la carta con un mensaje dirigido al presidente de la AFA : "Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto". La misiva concluyó con la firma de Gianni Infantino y fue publicada de manera íntegra por la Asociación del Fútbol Argentino.

La Selección argentina finalizó su participación en el Mundial 2026 como subcampeona luego de caer frente a España por 1-0 en el tiempo suplementario, gracias a un gol de Ferran Torres. A pesar de no poder defender el título obtenido en Qatar 2022, el recorrido del equipo de Lionel Scaloni recibió el reconocimiento de la máxima autoridad del fútbol mundial, que destacó tanto el rendimiento deportivo como el apoyo masivo de los hinchas argentinos durante todo el torneo.